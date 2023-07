Víctimas del “ladrón serpiente” indignadas por sentencia para el delincuente

A pesar de declararse culpable de más de 50 delitos graves, un ladrón en serie salió de la cárcel el jueves, gracias en parte a una ley de California.

El jueves, en una sala del tribunal del condado de Riverside, Christopher Jackson se declaró culpable de 54 cargos de robo comercial. Los fiscales dicen que es el delito grave número 77 del que se ha declarado culpable en los últimos nueve meses. A pesar de eso, debía ser liberado de la cárcel.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Jackson, de 32 años, es conocido como el “ladrón serpiente” por la forma en que se deslizó por los pisos para evitar las alarmas en docenas de negocios del condado de Riverside. Uno de los negocios a los que se dirigió fue D’Elia’s Grinders, donde robó efectivo y causó daños que le costaron al propietario aproximadamente $3,000.

Las autoridades anunciaron el arresto del sospechoso de decenas de robos en el área de Riverside conocido como "serpiente".

“Desde la noche en que robaron en nuestro negocio, me enteré de 30 cargos similares en noviembre de 2022, y me dijeron que [Jackson] fue sentenciado a seis sentencias consecutivas de 16 meses y, sin embargo, fue liberado en solo 10 días”, dijo Brian Perrone, propietario de D’Elia’s Grinders.

Durante su declaración sobre el impacto en las víctimas, expresó su enojo por el Proyecto de Ley 109 de la Asamblea, que los votantes aprobaron en 2011. La función básica del proyecto de ley es aliviar el hacinamiento en el sistema penitenciario estatal de California al desviar a los reclusos condenados por delitos graves no violentos a las cárceles del condado.

Sin embargo, los fiscales dicen que las cárceles del condado también están superpobladas, por lo que los criminales habituales como Jackson a menudo son liberados a las pocas horas de ser arrestados.

"¿Cuántos días permanecerá en la cárcel debido al hacinamiento?" preguntó Perrone.

El juez sentenció a Jackson a 12 años bajo custodia, pero con el tiempo ya cumplido, iba a ser liberado el jueves.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito dijo que debido a AB 109, Jackson no pasará más tiempo en la cárcel a menos que reincida o viole su acuerdo de libertad condicional, que incluye usar un dispositivo de monitoreo GPS y registrarse en un centro de rehabilitación de drogas antes del viernes.

Sus condiciones incluyen 12 años de libertad supervisada durante los cuales no se le permitirá ingresar ni acercarse a ninguno de los negocios afectados, dijo la portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside, Brooke Beare.

“Además de eso, tendrá que pasar seis meses en un programa de tratamiento residencial para pacientes hospitalizados. También se le ordenará pagar más de $158,00 en restitución”, agregó Beare.

Perrone dijo que no cree que alguna vez verá nada de ese dinero de restitución. En cambio, espera que los legisladores estatales tomen medidas modificando AB 109 para que los delincuentes habituales se vean obligados a pasar tiempo en una prisión estatal.

“¿Cómo alguien piensa que esto está bien? ¿Cómo? Simplemente no tiene ningún sentido”, dijo Perrone.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.