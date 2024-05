Corte Suprema de California evalúa una medida electoral que dificultaría el aumento de impuestos

SAN FRANCISCO - La Corte Suprema de California está sopesando la posibilidad de mantener fuera de la boleta electoral de noviembre una medida que dificultaría que los gobiernos estatales y locales aumenten los impuestos, en una batalla legal que enfrenta al gobernador Gavin Newsom y a los legisladores demócratas contra la grupos empresariales y defensores de los contribuyentes que organizaron la iniciativa.

Varios de los siete jueces que escucharon los argumentos el miércoles cuestionaron si mantener la medida completa fuera de la boleta, lo que sería un paso poco común para el tribunal, era la mejor opción. Los jueces también buscaron comprender mejor el impacto de la medida en la capacidad de los gobiernos locales para aumentar los impuestos y tasas.

Según el sistema actual, la Legislatura puede aumentar los impuestos con el voto de dos tercios tanto del Senado como de la Asamblea. La iniciativa requeriría que los votantes también aprobaran cualquier nuevo aumento de impuestos después de su aprobación legislativa para que entre en vigor.

La medida también cambiaría el umbral de votación por el cual las comunidades pueden aumentar los impuestos a través de iniciativas electorales, de una mayoría simple a una mayoría de dos tercios.

Una demanda presentada el otoño pasado por Newsom, la Legislatura y otros buscaron que la medida fuera eliminada de la boleta electoral. Argumentaron que cambiaría el poder tributario asignado por la Constitución de California a la Legislatura y debilitaría los poderes administrativos y regulatorios del poder ejecutivo.

Thomas Hiltachk, un abogado que representa a los partidarios de la medida, dijo al tribunal que la iniciativa debería permitirse porque las preocupaciones sobre sus posibles impactos se basan en especulaciones. Algunos aspectos podrían ser cuestionados más adelante si se aprueba, añadió.

Las declaraciones sobre el impacto de la medida "no se basan en pruebas presentadas ante este tribunal sino en las opiniones de personas del gobierno que no quieren cambios", dijo Hiltachk.

Se espera que el tribunal decida antes del 27 de junio, fecha límite para que el Secretario de Estado certifique la boleta de las elecciones generales.

Quienes se oponen a la iniciativa dicen que enmendaría efectiva e ilegalmente la constitución estatal sin pasar por el proceso habitual de ratificación en una convención constitucional o aprobación de dos tercios en la Legislatura, seguido de una medida presentada ante los votantes. La medida quitaría a los legisladores la capacidad de imponer impuestos y les dejaría sólo el poder de proponerlos, dijo Margaret Prinzing, quien representó a Newsom y a la Legislatura.

"Ese es un cambio fundamental de poder que separa (esta medida) de todas las demás medidas fiscales anteriores", indicó a los magistrados.

La medida también reclasificaría muchas tasas gubernamentales como impuestos y se aplicaría retroactivamente a cualquier aumento aprobado después del 1 de enero de 2022.

Los opositores también dicen que eso reduciría los ingresos que necesitan las comunidades locales para servicios públicos esenciales, desde la recolección de basura hasta la extinción de incendios, y dificultaría la respuesta a emergencias como terremotos y pandemias.

La propuesta pondría en riesgo más de 100 medidas locales, por un total de $2,000 millones en financiamiento anual, expresó Carolyn Coleman, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de California. Se opone a la medida, junto con los sindicatos de bomberos y docentes, calificándola de "engañosa" y "una amenaza existencial" para los gobiernos locales.

"Estamos recaudando recursos para llenar los baches, para que podamos apoyar viviendas asequibles en nuestra comunidad, para que podamos trabajar para abordar la falta de vivienda, para que cuando marques el 911 haya alguien allí para contestar el teléfono, no en dos minutos, pero en 30 segundos", dijo Coleman. "Así que esto realmente va en contra de la naturaleza esencial de cómo el gobierno local recauda los ingresos para brindar los servicios que todos desean", agregó.

Brooke Armour, vicepresidenta ejecutiva de California Business Roundtable, que representa a grandes empresas y es una de las principales defensoras de la medida, cuestionó las cifras de Coleman, diciendo que apenas unas 28 iniciativas locales se verían afectadas y que sólo afectaría los aumentos de impuestos planteados a través de propuestas ciudadanas.

Los impuestos especiales puestos en la boleta electoral por los funcionarios electos locales ya requieren dos tercios de los votos para su aprobación, añadió Armor, y todas las medidas que aumenten los impuestos generales aún se aprobarían con una mayoría de la votación.

El juez asociado Goodwin Liu preguntó a Hiltachk qué tipos de tarifas o impuestos se verían afectados y dijo: "Si un centro local para personas mayores quiere cobrar una tarifa por el alquiler de sus instalaciones, ahora tiene que ser aprobado por el ayuntamiento. Para hacer eso, esto estaría sujeto al poder del referéndum, ¿verdad?".

Hiltachk respondió que los funcionarios municipales normalmente imponen ese tipo de tarifas y que no se tocarían. Pero las agencias administrativas locales y estatales ya no podrían aumentar las tarifas sin la aprobación del órgano de gobierno local.

"En lo que nos hemos convertido es en un estado administrativo que tiene demasiado poder entre los burócratas no electos, de quienes nadie sabe su nombre, que establece tarifas no por una licencia de pesca, de eso no se trata, sino de recaudar miles de millones de dólares de la economía sin ninguna supervisión legislativa", afirmó.

Los partidarios de la medida dicen que los californianos enfrentan algunos de los impuestos más altos y uno de los costos de vida más elevados del país y que los cambios son necesarios.

"El problema aquí es que están muertos de miedo de que el pueblo de California tenga el poder de votar sobre los impuestos estatales y locales", indicó Rob Lapsley, presidente de la Mesa Redonda de Negocios de California.

Newsom y los demócratas que dominan el gobierno estatal se han enfrentado a críticas persistentes de que California se ha vuelto demasiado cara para muchos de sus 39 millones de residentes. Un portavoz de Newsom dijo que la oposición del gobernador a la medida no indica que apoye impuestos más altos.

"Puedes oponerte a nuevos impuestos y a medidas electorales destructivas que impedirían al gobierno protegerse en una crisis", expresó el portavoz Bob Salladay en un comunicado.