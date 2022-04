Coleccionista de armas del sur de California lega $600,000 a un refugio de animales

Un hombre del sur de California con una extensa colección de armas de fuego en su mayoría antiguas que abarcan siglos quería que una de sus pasiones beneficiara a otra.

Paul O'Donnell murió el 13 de septiembre después de sufrir un ataque al corazón a los 78 años. En su testamento, el hombre de Ontario ordenó que las armas se vendieran en una subasta y las ganancias se donaran a West End Shelter for Animals en Ontario.

La donación de más de $600,000 fue una grata sorpresa cuando el refugio se enteró del legado a principios de este mes.

"Nos ha hecho tener las sonrisas más brillantes", dijo Helen Rockett, de West End Animal Shelter. "Siempre necesitamos dinero y apoyo para nuestros perros, su comida y sus perreras.

Es la donación más grande de la organización de casi 70 años con diferencia.

El refugio planea usar la ganancia inesperada para un proyecto de construcción que se estancó durante la pandemia de COVID-19. La nueva ala ampliará la capacidad en el refugio de no matar y mejorará las operaciones.

"Me va a hacer llorar", dijo Rockett. "Se fue, pero qué gran legado. Hizo la mayor diferencia al tener el edificio construido más rápido y antes de lo que esperábamos".

Los tres gatos mayores de O'Donnell fueron llevados al refugio después de su muerte. Los miembros del personal están cuidando a los gatos en sus hogares.

Los miembros de la familia le dijeron al Daily Bulletin que O'Donnell comenzó a coleccionar armas cuando tenía 13 años. Dijo que sirvió en el ejército y estuvo destinado en Fort Lewis en Washington en un puesto administrativo antes de dar clases de historia en los primeros y últimos años.

La colección cuidadosamente curada se almacenó en un búnker de acero y hormigón en el patio trasero, informó el Daily Bulletin. La policía de Ontario recogió las armas tras la muerte de O'Donnell.

La casa de subastas compró más de 1,000 armas. La lista incluye armas de la Guerra Civil, un mosquete de finales de 1700 y armas de fuego de las eras de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

