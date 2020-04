Newsom critica a las multitudes en las playas del condado de Orange

El gobernador Gavin Newsom criticó este lunes a las multitudes que acudieron a algunas playas del Condado de Orange durante el caluroso fin de semana, sobre todo Newport Beach, diciendo que ignorar las órdenes de distanciamiento social es peligroso y que podría retrasar la capacidad del estado para reabrir negocios y levantar las órdenes de salud.

"Esas imágenes son un ejemplo de lo que no hay que ver, ... lo que no hay que hacer si vamos a hacer un progreso significativo que hemos logrado en las últimas semanas, se extienda a las próximas semanas", dijo Newsom. "La realidad es que estamos a solo unas semanas de distancia, no a meses, de realizar cambios medibles y significativos en nuestro pedido de quedarse en casa".

“Ese es un punto muy optimista para enfatizar, sin embargo, eso es impulsado por los datos. Eso es impulsado por el comportamiento. Y a medida que cambiamos nuestro comportamiento, podemos afectar la ciencia, la salud y los datos. Este virus no se va los fines de semana. Este virus no se va a casa porque es un hermoso día soleado alrededor de nuestras costas''.

Newport Beach está considerando cerrar las playas para evitar las aglomeraciones ocurridas el pasado fin de semana.

Miles de personas acudieron a las playas de los condados de Orange y Ventura para escapar de la ola de calor del fin de semana. Las imágenes mostraban multitudes de personas en la arena y, aunque muchas parecían estar tratando de posicionarse lejos de otros, algunos otros parecían ignorar tales reglas.

Las playas del condado de Los Ángeles permanecieron cerradas, lo que llevó a algunos residentes a conducir a los condados vecinos para disfrutar de la brisa del océano.

Newsom estaba visiblemente frustrado por las imágenes mientras las discutía en su informe diario sobre el coronavirus desde la ciudad de Sacramento, insistiendo en que el estado ha estado progresando en "aplanar la curva" de las infecciones por COVID-19, pero una desviación de las órdenes de salud pondrá en peligro ese esfuerzo.

"Tenemos que administrar el riesgo", dijo. “Tenemos que gestionar y aumentar nuestro comportamiento. Y es por eso que no puedo enfatizar más a los californianos que miren, que no podemos ver imágenes como las que vimos, particularmente el sábado, en Newport Beach y en otras partes del estado de California".

Newsom reconoció que los funcionarios de Newport Beach, notando la situación, han programado una reunión especial del concejo municipal para las 3 p.m. del martes para discutir el cierre de las playas de la ciudad durante los próximos tres fines de semana y nombrar un comité del consejo para discutir los planes de reapertura de negocios.

En una declaración emitida durante el fin de semana, la ciudad señaló: “Si bien la mayoría de los bañistas practicaban el distanciamiento social responsable, el volumen de visitantes generó impactos significativos en el vecindario y recibió orientación contraria de los Parques Estatales de California para quedarse cerca de casa al salir al aire libre. Este no es el momento para un viaje por carretera a un parque o playa de destino''.

El gobernador dijo que respeta la toma de decisiones locales, y la presión política que se ejerce sobre los funcionarios electos locales, pero dijo que el distanciamiento social debe permanecer en vigor.

El gobernador anunció una medida para proteger a los contribuyentes con deudas que debieron haber recibido sus cheques.

"No puedo enfatizar más a las personas: lo único que nos retrasará es nuestro comportamiento", dijo.

“Lo único que nos retrasará es que las personas dejen de practicar el distanciamiento físico y el distanciamiento social apropiado. Eso es lo único que ralentizará nuestra capacidad de reabrir esta economía, nuestra capacidad de adaptar y modificar el orden de quedarse en casa. Como dije, semanas, no meses, si los datos continúan siendo tan estables como lo han sido en el transcurso de las últimas semanas. Lo único que puede detener eso es más imágenes como las que vimos este fin de semana”.