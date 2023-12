Aquí hay 24 nuevas leyes de California que debe conocer en 2024

Lo que debes saber Las nuevas leyes abarcan desde el aspecto laboral hasta la salud pública.

La mayoría de las leyes entran en vigencia el 1 de enero mientras que otras se harán efectivas en marzo o junio.

Los legisladores de California enviaron cientos de proyectos de ley al escritorio del gobernador Gavin Newsom en 2023.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Muchas fueron firmadas por el gobernador justo antes de la fecha límite de octubre para aprobarlas o vetarlas, lo que significa algunas reglas nuevas e importantes para el estado más poblado del país en 2024.

Desde el empleo hasta la salud pública, aquí hay una lista de 24 nuevas leyes estatales que llegarán a California en 2024.

Leyes laborales de California de 2024

Aumento del salario mínimo estatal: El salario mínimo estatal aumentará a $16 por hora a partir del 1 de enero. El salario mínimo de California anteriormente era de $15,50. Algunas ciudades y condados tienen un salario mínimo local más alto, según el Departamento de Relaciones Industriales .

El salario mínimo estatal aumentará a $16 por hora a partir del 1 de enero. El salario mínimo de California anteriormente era de $15,50. Algunas ciudades y condados tienen un salario mínimo local más alto, según el . Aumento del salario mínimo para trabajadores de la salud: Presentada por la senadora estatal María Elena Durazo, la SB 252 aumentará el salario mínimo para los trabajadores de la salud a $23. Los trabajadores deben estar empleados en centros de atención médica cubiertos en California. Este proyecto de ley entra en vigor a partir del 1 de junio.

Presentada por la senadora estatal María Elena Durazo, la aumentará el salario mínimo para los trabajadores de la salud a $23. Los trabajadores deben estar empleados en centros de atención médica cubiertos en California. Este proyecto de ley entra en vigor a partir del 1 de junio. Licencia por enfermedad remunerada: Presentada por la senadora estatal Lena González, la SB 616 se aplicaría a los empleados que hayan estado trabajando en California para el mismo empleador durante 30 días o más dentro de su año inicial. El proyecto de ley requerirá que un empleado tenga no menos de 40 horas o cinco días de licencia por enfermedad acumulada o tiempo libre remunerado antes del día calendario número 200 de empleo, o en cada período de 12 meses. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Presentada por la senadora estatal Lena González, la se aplicaría a los empleados que hayan estado trabajando en California para el mismo empleador durante 30 días o más dentro de su año inicial. El proyecto de ley requerirá que un empleado tenga no menos de 40 horas o cinco días de licencia por enfermedad acumulada o tiempo libre remunerado antes del día calendario número 200 de empleo, o en cada período de 12 meses. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de enero. Licencia reproductiva: Presentada por la senadora estatal Susan Rubio, la SB 848 requeriría que los empleadores ofrezcan licencia reproductiva. La Ley de Vivienda y Empleo Justo de California declara ilegal rechazar o conceder una solicitud de un empleado que se demore hasta cinco días tras la muerte de un miembro de la familia. Este proyecto de ley permitiría la licencia reproductiva dentro de los tres meses posteriores al evento y utilizará otros saldos de licencia disponibles para el empleado. Un empleador puede negar la licencia por más de una pérdida reproductiva dentro de los 12 meses. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Presentada por la senadora estatal Susan Rubio, la requeriría que los empleadores ofrezcan licencia reproductiva. La Ley de Vivienda y Empleo Justo de California declara ilegal rechazar o conceder una solicitud de un empleado que se demore hasta cinco días tras la muerte de un miembro de la familia. Este proyecto de ley permitiría la licencia reproductiva dentro de los tres meses posteriores al evento y utilizará otros saldos de licencia disponibles para el empleado. Un empleador puede negar la licencia por más de una pérdida reproductiva dentro de los 12 meses. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de enero. Trabajo desde casa: Presentada por la senadora estatal Angelique Ashby, la SB 731 requiere que un empleador proporcione un aviso por escrito con 30 días de anticipación antes de exigir a los empleados remotos que regresen a un entorno en persona. El aviso también explicaría el derecho del empleado a permanecer remoto como adaptación, si corresponde, a sus discapacidades. Este proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Presentada por la senadora estatal Angelique Ashby, la requiere que un empleador proporcione un aviso por escrito con 30 días de anticipación antes de exigir a los empleados remotos que regresen a un entorno en persona. El aviso también explicaría el derecho del empleado a permanecer remoto como adaptación, si corresponde, a sus discapacidades. Este proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de enero. Penalizar el cannabis: Introducida por el senador estatal Steven Bradford, la SB 700 haría ilegal que un empleador discrimine a una persona en la contratación, el despido o cualquier término o condición de empleo.

Introducida por el senador estatal Steven Bradford, la haría ilegal que un empleador discrimine a una persona en la contratación, el despido o cualquier término o condición de empleo. Información H-2A para trabajadores agrícolas: Presentada por el asambleísta Ash Kalra, la Sección 2810.5 de AB 635 requeriría que un empleador le dé a un empleado un aviso por escrito sobre la visa federal H-2A en inglés o español, a petición del empleado. También se pueden incluir otros idiomas y requerir que el Comisionado Laboral cree una plantilla que cumpla con estos requisitos. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 15 de marzo.

Leyes de vivienda de California de 2024

Depósitos de seguridad: Presentado por el asambleísta Matt Haney, AB 12 limitaría los depósitos de seguridad a un mes de alquiler, incluso si la unidad está amueblada o no. Esta nueva ley permitirá a los propietarios de no más de dos propiedades en alquiler, o no más de cuatro unidades, solicitar hasta dos meses de alquiler. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de julio.

Presentado por el asambleísta Matt Haney, limitaría los depósitos de seguridad a un mes de alquiler, incluso si la unidad está amueblada o no. Esta nueva ley permitirá a los propietarios de no más de dos propiedades en alquiler, o no más de cuatro unidades, solicitar hasta dos meses de alquiler. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de julio. Control de alquiler: Presentado por el asambleísta Zbur, el proyecto AB 1620 requeriría que a los inquilinos en unidades de alquiler controlado que tengan discapacidades permanentes relacionadas con la movilidad se les permita reubicarse en una unidad disponible y accesible con la misma tarifa y términos de alquiler. Este requisito se aplicará a propiedades con cinco o más unidades de alquiler y entrará en vigor el 1 de enero.

Presentado por el asambleísta Zbur, el proyecto requeriría que a los inquilinos en unidades de alquiler controlado que tengan discapacidades permanentes relacionadas con la movilidad se les permita reubicarse en una unidad disponible y accesible con la misma tarifa y términos de alquiler. Este requisito se aplicará a propiedades con cinco o más unidades de alquiler y entrará en vigor el 1 de enero. Historial crediticio: Presentada por la senadora estatal Susan Eggman, la SB 267 prohíbe el uso del historial crediticio de una persona como parte del proceso de solicitud de una vivienda de alquiler. Los inquilinos deben ofrecer a la solicitud la opción de proporcionar evidencia razonable para pagar, como pagos de beneficios gubernamentales, registros de pago y extractos bancarios. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Leyes de tránsito y transporte de California de 2024

Señales para bicicletas: una nueva sección de AB 1909 requerirá que los ciclistas obedezcan las señales para bicicletas siempre que una señal de control de tráfico oficial que muestre símbolos de bicicletas de diferentes colores se muestre simultáneamente con señales de control de tráfico oficiales o señales de control de peatones que muestren luces o flechas de diferentes colores. Esta sección entrará en vigor a partir del 1 de enero.

una nueva sección de requerirá que los ciclistas obedezcan las señales para bicicletas siempre que una señal de control de tráfico oficial que muestre símbolos de bicicletas de diferentes colores se muestre simultáneamente con señales de control de tráfico oficiales o señales de control de peatones que muestren luces o flechas de diferentes colores. Esta sección entrará en vigor a partir del 1 de enero. Cámaras de velocidad: Presentada por la asambleísta Laura Friedman, la AB 645 permitiría a las ciudades de Long Beach, San José, Oakland, Glendale, Los Ángeles y San Francisco establecer un programa piloto del sistema de seguridad de velocidad. El programa requeriría que las ciudades incluidas en la lista participen en una campaña de información pública de 30 días antes de su implementación para determinar dónde los sistemas detectarían violaciones. Las infracciones captadas por cámaras de velocidad estarán sujetas a sanciones civiles de hasta $25. El programa piloto estará autorizado hasta 2032.

Presentada por la asambleísta Laura Friedman, la permitiría a las ciudades de Long Beach, San José, Oakland, Glendale, Los Ángeles y San Francisco establecer un programa piloto del sistema de seguridad de velocidad. El programa requeriría que las ciudades incluidas en la lista participen en una campaña de información pública de 30 días antes de su implementación para determinar dónde los sistemas detectarían violaciones. Las infracciones captadas por cámaras de velocidad estarán sujetas a sanciones civiles de hasta $25. El programa piloto estará autorizado hasta 2032. Dispositivos de movilidad compartida: Presentado por el asambleísta Reggie Jones-Sawyer, AB 410 ampliará la definición de dispositivos de movilidad para incluir patinetas eléctricas, scooters motorizados, bicicletas eléctricas y no eléctricas. La nueva ley requeriría que un proveedor de servicios de movilidad compartida coloque un letrero táctil que contenga caracteres en relieve y que lo acompañe en braille, como se especifica, para identificar el dispositivo con el fin de denunciar actividades ilegales o negligentes. El proyecto de ley entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Leyes de salud pública de California de 2024

Tutela para personas gravemente discapacitadas: El Código 5350 establecería el procedimiento para establecer, administrar y terminar una tutela para personas discapacitadas como resultado de un trastorno de salud mental o deterioro por alcoholismo crónico. A los menores con discapacidades ahora se les puede nombrar un tutor, quien se someterá a una verificación de antecedentes y puede estar sujeto a comparar ante un tribunal. Este nuevo código entrará en vigor el 1 de enero.

El establecería el procedimiento para establecer, administrar y terminar una tutela para personas discapacitadas como resultado de un trastorno de salud mental o deterioro por alcoholismo crónico. A los menores con discapacidades ahora se les puede nombrar un tutor, quien se someterá a una verificación de antecedentes y puede estar sujeto a comparar ante un tribunal. Este nuevo código entrará en vigor el 1 de enero. Registros médicos electrónicos: El Código 14046 permitiría el establecimiento del Programa de Promoción de Interoperabilidad de Medi-Cal con el fin de proporcionar pagos de incentivos federales a los proveedores de Medi-Cal para la implementación y el uso de sistemas de registros médicos electrónicos. Este estatuto entrará en vigor el 1 de enero.

El Código 14046 permitiría el establecimiento del con el fin de proporcionar pagos de incentivos federales a los proveedores de Medi-Cal para la implementación y el uso de sistemas de registros médicos electrónicos. Este estatuto entrará en vigor el 1 de enero. Apoyo a jóvenes LGBTQ: Según la SB 407, el Departamento de Servicios Sociales de California tendrá instrucciones de garantizar que los jóvenes LGBTQ estén ubicados con padres adoptivos que los apoyen y afirmen su género. La ley exige que una familia demuestre la capacidad y la voluntad de satisfacer las necesidades de un niño, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Leyes de seguridad pública de California de 2024

Revisión del porte oculto: SB 2 previene el porte oculto de armas de fuego en algunos espacios públicos, incluidas aceras y zonas escolares.

previene el porte oculto de armas de fuego en algunos espacios públicos, incluidas aceras y zonas escolares. Pena por distribución de fentanilo: AB 701 aumenta las posibles penas de prisión para los delincuentes condenados por traficar con grandes cantidades de fentanilo.

aumenta las posibles penas de prisión para los delincuentes condenados por traficar con grandes cantidades de fentanilo. Tráfico sexual de niños: SB 14 clasifica el tráfico sexual de niños como un delito grave. Incluye penas más severas para las personas condenadas por tales delitos.

clasifica el tráfico sexual de niños como un delito grave. Incluye penas más severas para las personas condenadas por tales delitos. Alertas Ebony: SB 673 crea una nueva alerta de emergencia llamada Alerta Ebony, utilizada para ayudar a localizar a mujeres y jóvenes afroamericanos desaparecidos.

crea una nueva alerta de emergencia llamada Alerta Ebony, utilizada para ayudar a localizar a mujeres y jóvenes afroamericanos desaparecidos. "Delirio emocional": AB 360 prohíbe a los forenses, examinadores médicos y médicos utilizar el controvertido término "delirio emocional" como causa de muerte y que sea reconocido como un diagnóstico médico válido. El proyecto de ley prohibiría a un oficial del orden público utilizar el término para describir a un individuo en un informe de incidente.

Leyes del consumidor de California de 2024

Reservas de campamentos: AB 618 impone tarifas a los titulares de reservas de campamentos estatales que cancelen dentro de dos a seis días de su estadía. Esas tarifas pueden incluir el costo de la primera noche.

impone tarifas a los titulares de reservas de campamentos estatales que cancelen dentro de dos a seis días de su estadía. Esas tarifas pueden incluir el costo de la primera noche. Sección de juguetes para niños de género neutro: según AB 1084, los grandes almacenes con al menos 500 empleados en California deben tener una sección de juguetes para niños de género neutro.

2024 símbolos del estado de California

Hongo estatal: Finalmente, está la AB 261. Esta ley establece que el rebozuelo dorado de California es el hongo oficial del estado.

Jonathan Lloyd, de NBCLA, contribuyó con la elaboración de este artículo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.