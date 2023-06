“Fuera de aquí”: insultan y amenazan a vendedor ambulante hispano en California

HANFORD, California - Asustado y temeroso quedó José Luis Pérez, vendedor ambulante de Hanford, luego que un residente supuestamente lo amenazara si acaso lo volvía a ver en esa calle.

En un video grabado por la propia víctima y su cuñada se escucha al vecino decir que "el problema es que vengan estos mf.. (malas palabras) a la calle", y le grita que se vaya a otro barrio.

"No queremos esto por aquí", se escucha en las imágenes, al mismo tiempo que el irritado residente tiene un palo de golf en su mano.

José Luis aún cuenta la historia con temor pues estaba acostumbrado a vender por esa calle. Ahora, ha debido cambiar su recorrido por miedo a la represalia.

Debido a que el vendedor no habla inglés, él mismo le pidió ayuda a su cuñada para que le tradujera. José le dijo que él no quería problemas, a lo que el vecino respondió gritando: "I don't care (No me importa). Entiende lo que te digo. Estas personas son taradas".

Las imágenes captadas por José Pérez causaron la indignación entre usuarios de Tik Tok, viralizando la situación y obteniendo un respaldo mayoritario por la comunidad online.

Por su parte, la ciudad de Hanford se refirió al hecho y comentó en una publicación de Facebook estar al tanto del video que circula en redes sociales donde "muestra a un hombre haciendo comentarios ofensivos e innecesarios hacia un vendedor ambulante de Hanford".

El alcalde de Hanford, Travis Paden, afirmó que "los comentarios no representan a la ciudad ni a sus ciudadanos".

“El lenguaje hostil y despectivo que escuché en ese video fue inaceptable”, dijo el alcalde Paden y agregar estar comprometido con "hacer de Hanford la comunidad más vibrante y acogedora del Valle Central".