Hallan muerta a excursionista de California al fondo de una cascada

Una excursionista de 30 años fue encontrada muerta al pie de una cascada en Carmel Valley, California, cuatro días después de haber emprendido una caminata de un día, dijeron las autoridades.

El cuerpo de Caroline Meister fue descubierto el viernes por la mañana después de que los equipos descendieran en rápel por una cascada en la zona de Ventana Wilderness.

"Basándonos en la evidencia física, no creemos que haya habido ningún acto criminal. Creemos que fue accidental", dijo la alguacil del condado de Monterey, Tina Nieto.

Se realizará un examen forense para determinar la causa exacta de la muerte de Meister.

Meister salió del Tassajara Zen Mountain Center para una caminata en solitario alrededor de las 10:00 a.m. del 18 de marzo. Cuando no regresó ese mismo día, los miembros del personal del centro se comunicaron con la Oficina del Alguacil del Condado de Monterey y expresaron que la mujer "no estaba preparada para una caminata nocturna".

Los padres de Meister indicaron que ella era una "excursionista ávida y con mucha experiencia" y "muy familiarizada con la zona". Vivía y trabajaba en el mencionado centro en el momento de su muerte.

Esta historia fue publicada originalmente en NBC News.