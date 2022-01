California suspende algunos reclamos por discapacidad por supuesto intento de fraude

SACRAMENTO — Después de robar las identidades de los reclusos condenados a muerte e incluso de un senador estadounidense en funciones para ganar miles de millones de dólares en beneficios de desempleo fraudulentos durante la pandemia, los estafadores ahora han pasado a hacerse pasar por médicos para engañar a los funcionarios de California para que dándoles cheques de invalidez.

Funcionarios estatales dijeron el lunes que habían suspendido 345,000 reclamos por discapacidad mientras trabajaban para verificar la identidad de unos 27,000 médicos cuyas credenciales se usaron para presentar reclamos por discapacidad para supuestos pacientes.

El Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) dijo que la mayoría de esos reclamos suspendidos probablemente fueron intentos de fraude. Pero algunos de ellos son reclamos legítimos de personas que no pueden trabajar debido a una lesión o que están tomando una licencia de maternidad paga. Ahora, los cheques de esas personas se han detenido mientras los funcionarios estatales intentan solucionar el problema.

“Aquí estamos una vez más con esta gran burocracia que no puede diferenciar entre los honestos y los corruptos”, dijo el asambleísta Jim Patterson, republicano de Fresno. Dijo que muchos de sus electores afectados “están desesperados porque simplemente se están quedando sin dinero. Están al final de su cuerda financiera”.

El Departamento de Desarrollo del Empleo supervisa las solicitudes de beneficios de desempleo y discapacidad en California. Los funcionarios estatales y federales relajaron las reglas para los beneficios de desempleo durante la pandemia, lo que tuvo la consecuencia no deseada de facilitar que los estafadores presenten reclamos falsos.

En California, los delincuentes utilizaron identidades robadas para robar al menos $20 mil millones en beneficios de desempleo desde marzo de 2020 cuando el estado aprobó pagos fraudulentos a nombre de los condenados a muerte e incluso de la senadora estadounidense Dianne Feinstein.

FRAUDES CON CREDENCIALES MÉDICAS

Ahora, los funcionarios estatales dicen que los delincuentes organizados están robando las credenciales de los médicos para presentar reclamos de discapacidad falsos. El estado está usando un programa de computadora para verificar la identidad de estos médicos para encontrar esos reclamos falsos. Para ello, envían a los médicos un correo electrónico desde una cuenta oficial del gobierno pidiéndoles que verifiquen su identidad mediante el uso de un programa informático conocido como ID.me.

Ese es un problema para Martha Mariscal, quien dice que su médico no usa el correo electrónico. Mariscal se lastimó el pie y no ha podido trabajar en su trabajo en la tienda de comestibles. No ha recibido su cheque de discapacidad desde diciembre y ahora ha agotado sus ahorros.

Mariscal dijo que no ha podido comunicarse con nadie en el Departamento de Desarrollo de Empleo. Y, dado que el consultorio de su médico no usa el correo electrónico, aún no han recibido nada del estado para verificar su reclamo.

“Estamos en el limbo, esperando su misericordia”, dijo.

El estado enumera los nombres de los reclusos en su sitio web, que incluye su fecha de ingreso, número de identificación y dónde se encuentran. El año pasado, la Legislatura estatal aprobó una ley que requiere que las prisiones de California compartan los nombres de los reclusos con el Departamento de Desarrollo del Empleo para que puedan usarlos para verificar la validez de los reclamos antes de aprobar los pagos.

Mientras tanto, los nombres, direcciones y números de licencia de los médicos están disponibles públicamente a través del sitio web de la Junta Médica de California.

La asambleísta Cottie Petrie-Norris, demócrata de Laguna Beach y presidenta del Comité de Revisión Administrativa y Responsabilidad de la Asamblea, ha seguido de cerca los problemas en el Departamento de Desarrollo del Empleo. Hasta ahora, sólo un constituyente la contactó para un reclamo de discapacidad suspendido. Pero ella dijo que comenzaría a investigar este problema de discapacidad.

“Lo que estamos viendo aquí con este último esquema de fraude es que la creatividad de los malos parece no tener límites”, dijo. “Estoy agradecido de que EDD haya identificado rápidamente esta nueva amenaza de fraude. Estoy agradecido de que estén tomando medidas para abordarlo y continuaremos asegurándonos de que, mientras abordamos el riesgo de fraude, los reclamos legítimos no queden atrapados en esta redada”.

El Departamento de Desarrollo de Empleo dijo el jueves que está trabajando con organizaciones médicas para asegurarse de que los médicos conozcan el proceso de verificación, calificándolo como su "máxima prioridad". Eso incluye a la Asociación Médica de California, que dijo el jueves que apreciaba el trabajo del departamento.

“Mientras los médicos trabajan horas extras para satisfacer las enormes necesidades de atención médica que exige la pandemia de COVID-19, están siendo atacados por delincuentes que han robado sus identidades y han presentado reclamos sin su conocimiento o consentimiento”, dijo la portavoz Shannan Velayas.