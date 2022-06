Celebración del 4 de julio en el condado de Riverside: esto es lo que debes saber

Los espectáculos de fuegos artificiales, desfiles y otras celebraciones del 4 de julio en el condado de Riverside comenzarán más de una semana antes del 246 aniversario de Estados Unidos, con varias extravagancias programadas para este fin de semana.

El sábado 25 de junio, la ciudad de Murrieta combinará las festividades previas al Día de la Independencia con una fiesta por el 31 cumpleaños del municipio, que se incorporó en 1991. Habrá un concierto al aire libre, vendedores de comida, una zona de juegos para niños y pirotecnia después del anochecer en el California Oaks Sports Park.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La celebración tradicional del Día de la Independencia de la ciudad de Menifee regresará el sábado 25 de junio a Wheatfield Park, a partir de las 4 p. m., con actividades para niños, música en vivo y fuegos artificiales al atardecer.

El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, instó a los angelinos a no disparar fuegos artificiales ilegales este Cuatro de Julio.

“La celebración de la independencia ha sido una tradición comunitaria durante más de 30 años, incluso antes de que Menifee se convirtiera oficialmente en ciudad”, dijo el concejal Bob Karwin.

“Este es un evento destacado, donde puedes disfrutar todo el día con tus amigos y familiares y terminar la noche con un increíble espectáculo de fuegos artificiales”.

La ciudad de Eastvale ha programado espectáculos de fuegos artificiales para el sábado 25 y el domingo 26 de junio en Community Park ubicado en la Calle Citrus. El fin de semana del 4 de julio, se planean múltiples celebraciones pirotécnicas.

La ciudad de Coachella albergará un espectáculo de fuegos artificiales después de la puesta del sol en el Bagdouma Park, el 1 de julio, y la ciudad de Desert Hot Springs realizará una celebración después del anochecer en Mission Springs Park el 2 de julio.

El 3 de julio, la celebración comunitaria anual del Distrito de Parques y Recreación del Área de Jurupa comenzará a partir de las 4 p.m., hasta las 9:30 p.m., en el Vernola Park, donde un espectáculo de pirotecnia culminará el paseo al caer la noche. El 4 de julio, se planean eventos en una serie de lugares en todo el condado.

El desfile tradicional Main Street U.S.A, de Corona comenzará en las calles Ontario y Main, alrededor de las 9 a. m., con unidades policiales, camiones de bomberos, bandas de música, equipo militar y animales de exhibición.

Un hombre de Moreno Valley perdió dos dedos al explotarle unos juegos pirotécnicos en una mano.

La procesión viajará alrededor de una milla y concluirá en las calles Olive y Main alrededor del mediodía. Un espectáculo de fuegos artificiales está programado para las 9 p.m. en el Santana Regional Park.

El desfile del 4 de julio de Moreno Valley comenzará en el Bulevar Alessandro y la Calle Frederick, alrededor de las 9:30 a.m., y concluirá dos horas más tarde en Towngate Avenue.

La celebración continuará a las 2 p.m., afuera del Anfiteatro del Centro Cívico, donde se planea un Family FunFest, con bandas de rock, una cervecería al aire libre y actividades para niños. Los fuegos artificiales están programados después del atardecer.

El desfile Star Spangled de Temecula, comenzará a las 10 a. M., con la participación de Temecula Valley Mounted Posse, Veterans of Foreign Wars, miembros de la Legión Estadounidense, el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside, los Boy Scouts of America y otras organizaciones. El desfile se desarrollará a lo largo de Old Town Front Street.

Habrá pirotecnia en el Ronald Reagan Sport Park después del anochecer.

Espectáculos de fuegos artificiales el 4 de julio

Además de los lugares mencionados anteriormente, los espectáculos de fuegos artificiales están programados en los siguientes lugares, el 4 de julio, a partir de las 9 p.m.:

Banning : Nicolet Middle School - 101 E. Nicolet St.,Banning, CA 92220;

: Nicolet Middle School - 101 E. Nicolet St.,Banning, CA 92220; Beaumont : Stewart Park - esquinas de la Calle Novena y la Avenida Orange;

: Stewart Park - esquinas de la Calle Novena y la Avenida Orange; Blythe : Colorado River Fairgrounds - 591 Olive Lake Blvd., Blythe, CA 92225.;

: Colorado River Fairgrounds - 591 Olive Lake Blvd., Blythe, CA 92225.; Canyon Lake : Holiday Harbor - 22-200 Canyon Lake, CA 92587;

: Holiday Harbor - 22-200 Canyon Lake, CA 92587; Lake Elsinore: Summerly Park - 18505 Malaga Rd, Lake Elsinore, CA 92530;

Summerly Park - 18505 Malaga Rd, Lake Elsinore, CA 92530; Palm Desert : Civic Center Park - 43900 San Pablo Ave, Palm Desert, CA 92260;

: Civic Center Park - 43900 San Pablo Ave, Palm Desert, CA 92260; Palm Springs Stadium : 1901 E. Baristo Road, Palm Springs, CA 92262;

: 1901 E. Baristo Road, Palm Springs, CA 92262; Rancho Mirage : Agua Caliente Casino Resort & Spa - 332-250 Bob Hope Dr., Rancho Mirage, CA 92270;

: Agua Caliente Casino Resort & Spa - 332-250 Bob Hope Dr., Rancho Mirage, CA 92270; Riverside : Ryan Bonaminio Park, 5000 Tequesquite Ave. Riverside, CA 92506;

: Ryan Bonaminio Park, 5000 Tequesquite Ave. Riverside, CA 92506; Riverside : La Sierra Park, 5215 La Sierra Ave, Riverside, CA 92505.; and

: La Sierra Park, 5215 La Sierra Ave, Riverside, CA 92505.; and Temecula: Pechanga Resort Casino, 45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592.

En 2020, todas menos una celebración pública de fuegos artificiales del 4 de julio se cancelaron debido a las órdenes de salud pública por coronavirus. Las celebraciones regresaron a un nivel reducido en el 2021.

¿Son legales los fuegos artificiales en el condado de Riverside?

En el condado de Riverside, se prohíbe el uso de fuegos artificiales en fiestas privadas, excepto en Blythe, Coachella, Desert Hot Springs e Indio, donde se pueden vender al público los llamados fuegos artificiales “seguros y sensatos”, certificados por el jefe de bomberos del estado.

Los dispositivos son en su mayoría pirotécnicos que no explotan ni vuelan, incluidos bengalas, molinillos, fuentes, pargos y gorras.

El 4 de julio es una fecha que representa alegría y celebración, sin embargo, por pequeños descuidos en ocasiones suceden accidentes que pueden convertirse en tragedia. Armida Mier platicó con Miriam Andino de la Cruz Roja y aquí sus recomendaciones.

Según la Ordenanza 858 del condado, que fue enmendada por la Junta de Supervisores el año pasado en respuesta a un brote de incendios en 2020, las multas por almacenar, transportar o encender fuegos artificiales ilegalmente pueden oscilar entre $1,000 y $5,000.

Cualquier persona que provoque un incendio forestal debido al uso ilegal de fuegos artificiales puede ser responsable de todos los costos de supresión.

Según la ordenanza revisada, los propietarios también enfrentan responsabilidad.

Las personas pueden denunciar los fuegos artificiales ilegales a través de la línea de cumplimiento que no es de emergencia del alguacil, 1-800-950-2444, o haciendo clic aquí.