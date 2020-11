Comienza el toque de queda en California

California promulgó un toque de queda nocturno el sábado, ya que el aumento de los casos de coronavirus amenaza con inundar los sistemas de atención médica y el condado más grande del estado advirtió que un bloqueo aún más drástico podría ser inminente.

Las restricciones más recientes exigen que las personas que no realizan diligencias esenciales se queden en casa a partir de las 10 p.m. hasta las 5 a.m. hasta el 21 de diciembre, con una posible extensión si las tendencias que empeoran rápidamente no mejoran. A las personas se les permitirá comprar comestibles, recoger comida e incluso pasear a sus perros.

Las autoridades dicen que la atención se centra en evitar que las personas se mezclen socialmente y beban, el tipo de actividades a las que se culpa de causar que las infecciones por COVID-19 se disparen después de sumergirse hace solo unos meses.

El Dr. Mark Cullen, un experto en enfermedades infecciosas que se jubiló recientemente de la Universidad de Stanford, dijo que el objetivo subyacente se basa en una interpretación razonable de los datos.

“Un gran número de personas que se reúnen sin darse cuenta de los controles, sin mascarillas, sin distanciamiento social, a menudo en interiores, muchas de esas cosas ocurren de hecho por la noche”, dijo Cullen. Sin embargo, también cuestionó si un toque de queda limitado será efectivo.

La medida estará vigente hasta la tercera semana de diciembre, dependiendo de como se vea la curva de casos.

El toque de queda se aplica a 41 de los 58 condados del estado que se encuentran en el nivel "púrpura", el más restrictivo de los cuatro niveles estatales que permiten varias etapas de reapertura económica. Esos condados abarcan el 94% de los casi 40 millones de personas que viven en el estado más poblado de EEUU.

California en su conjunto ha experimentado más de 1 millón de infecciones, con un récord de 13,000 nuevos casos registrados el jueves.

El condado de Los Ángeles, el más grande del estado con aproximadamente 10 millones de habitantes, podría ver bloqueos aún más estrictos la próxima semana, ya que sus cifras de casos y hospitalizaciones alcanzan niveles estratosféricos. El condado representa una cuarta parte de los 40 millones de residentes del estado, pero tiene alrededor de un tercio de los casos de coronavirus y cerca del 40% de las muertes.

La directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, dijo el viernes que el condado tuvo 4,272 casos nuevos en un solo día y 13,247 en los últimos tres días. La tasa de pruebas positivas de COVID-19 ha aumentado al 7.3% y casi 1,300 personas han sido hospitalizadas.

"Estamos viendo que los casos aumentaron a un ritmo más rápido de lo que vimos durante el verano", dijo Ferrer. "Los datos se ven muy mal ahora y hemos tenido ... tres días terribles en términos de tasas de casos y aumentos en las hospitalizaciones".

El viernes, el condado ya redujo la cantidad de clientes permitidos para restaurantes y otros negocios. Los funcionarios habían dicho que si el condado promedia más de 4,000 casos nuevos por día durante un período de cinco días o 1,750 hospitalizaciones, dejaría de comer por completo; los restaurantes solo podrían ofrecer comida para llevar y entrega a domicilio. Si los casos u hospitalizaciones llegan a 4.500 o 2.000, respectivamente, el condado se cerrará e impondrá una orden de permanencia en el hogar durante tres semanas.

La distribución de las vacunas para el COVID-19 que se están desarrollando ahora se perfila como el esfuerzo de salud pública más grande y complejo en la historia del condado de Los Ángeles y crece la preocupación de que los funcionarios ya se estén quedando atrás, de acuerdo con información divulgada este viernes.

Sin embargo, Ferrer dijo que las empresas recibirán una advertencia de varios días antes de que se promulguen las reglas.

Los funcionarios esperan evitar órdenes de cierre total como las promulgadas cuando la pandemia de COVID-19 estaba ganando fuerza en marzo. Desde entonces, los funcionarios de salud pública han reaccionado a los cambios en las tasas de infección al aliviar y luego reforzar varias órdenes de quedarse en casa en un esfuerzo por equilibrar la seguridad y la economía.

El resultado, sin embargo, ha sido confusión y lo que algunos funcionarios de salud denominan “fatiga COVID” en la que las personas simplemente se cansan de las reglas y bajan la guardia.

El rechazo a las reglas de COVID-19 también provino de grupos que representan a miles de gimnasios. La mayoría de los gimnasios en el estado han cerrado o están limitados al aire libre.

La California Fitness Alliance dijo que la administración del gobernador Gavin Newsom está utilizando "criterios arbitrarios que desafían tanto la ciencia como el sentido común ... para determinar el nivel de riesgo al que deben cerrar las empresas, lo que hace que miles de californianos en el campo del fitness pierdan su trabajos."

Juliana Monsalve tiene la información.

Los funcionarios de salud reconocen que el toque de queda ayudará a aplanar las tasas de infección solo si las personas le prestan atención voluntariamente. Los infractores podrían enfrentar multas o ser acusados ​​de un delito menor, y las empresas podrían ver revocadas sus licencias comerciales. Pero los condados son los principales responsables de la aplicación.

Rocco Temasamani, que vendía joyas en un puesto en Ocean Beach de San Diego el viernes, dijo que el toque de queda solo enojará a las personas que lo consideran una extralimitación del gobierno, en particular a los partidarios del presidente Donald Trump.

"¿Cómo lo va a hacer cumplir?" preguntó. "¿Tienes suficiente policía para repartir multas?"

Los funcionarios de los condados de El Dorado, Fresno, Los Ángeles, Orange, Placer, Sacramento, San Bernardino y Stanislaus estaban entre los que dijeron que no harían cumplir el toque de queda, y algunos se opusieron firmemente.

West Hollywood, famosa por sus clubes y su vibrante comunidad LGBT, “se verá afectada como ninguna otra ciudad” por el toque de queda, dijo la alcaldesa Lindsey Horvath.

"Estas empresas han creado lugares, para que nuestra comunidad LGBT salga en particular, para disfrutar de nuestra vida nocturna, para estar juntos en comunidad”, dijo Horvath. "Es terriblemente desgarrador ver lo que está sucediendo en este momento".

El toque de queda incluso podría ser contraproducente, dijo el Dr. Lee Riley, profesor de enfermedades infecciosas en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley.

Los funcionarios de Londres que probaron un enfoque similar encontraron que "en todo caso, para los jóvenes puede haber aumentado sus actividades de reunión social", dijo. "No pueden salir, así que se congregan en la casa o en los dormitorios de alguien".

"No estoy seguro de cuán efectivo será esto", dijo Riley. “Pero el estado siente que tiene que hacer algo. Creo que será principalmente un efecto cosmético y no tanto un impacto real en la interrupción de esta transmisión".