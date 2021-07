Estas son las nuevas reglas antivirus para escuelas públicas de California

SACRAMENTO - El Departamento de Salud Pública de California actualizó sus reglas de coronavirus para las escuelas públicas.

Las nuevas reglas aplican las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con algunas modificaciones.

Todavía se requieren mascarillas, pero no distancia social

Todos los maestros y estudiantes deben usar máscaras cuando estén adentro. Pero no es necesario que se mantengan al menos a 0,9 metros (3 pies) de distancia entre sí.

El objetivo declarado de las reglas es asegurarse de que la mayor cantidad posible de estudiantes puedan asistir a la instrucción presencial a tiempo completo. A los funcionarios estatales les preocupaba que algunas escuelas hubieran tenido problemas para acomodar a todos sus estudiantes con la regla de distanciamiento físico. Así que se deshicieron de él, a cambio de que todos llevaran una máscara.

Inicialmente, el estado dijo que los distritos escolares deberían enviar a los estudiantes a casa si se negaban a usar una máscara. Pero el lunes por la noche, el departamento publicó un tweet diciendo que aclararía sus reglas para que los distritos escolares pudieran tomar sus propias decisiones sobre el cumplimiento de las reglas de las máscaras.

Los funcionarios estatales han prometido revisar estas reglas y posiblemente cambiarlas antes del 1 de noviembre.

¿Estuvo expuesto al virus? No hay problema

Las reglas dicen que los estudiantes que están expuestos a alguien que tiene el virus no tienen que quedarse en casa durante 10 días para ponerse en cuarentena. Pueden seguir asistiendo a clase si no tienen síntomas y si siguen usando una máscara y se les hace la prueba dos veces por semana durante 10 días. Pero no pueden participar en deportes u otras actividades extracurriculares durante ese período.

Almuerzo al aire libre

Las escuelas aún deben hacer cumplir el distanciamiento físico durante el almuerzo. El estado dice que las escuelas deben hacer que los estudiantes coman afuera tanto como sea posible.

Limite de visitantes

El estado dice que las escuelas deben limitar los visitantes no esenciales, incluidos los voluntarios, que no estén completamente vacunados.

Se recomienda la vacunas pero no será exigencia

El estado dice que la vacunación "se recomienda encarecidamente" para todas las personas elegibles. En este momento, es cualquier persona mayor de 12 años. Pero el estado no dice que sea obligatorio.