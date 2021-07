A menos que estén exentos, niños deben de utilizar la mascarilla en las escuelas de California

Los estudiantes de K-12 que se nieguen a usar una mascarilla en el interior de las escuelas públicas en el estado de California serán excluidos de los campus en el año escolar 2021-22 a menos que tengan exenciones de salud, anunciaron funcionarios estatales el lunes.

"Para cumplir con esta guía, las escuelas deben excluir a los estudiantes del campus si no están exentos de usar un cubrebocas según las pautas del CDPH y se niegan a usar una proporcionada por la escuela", dijo el Departamento de Salud Pública de California en las nuevas pautas emitidas el martes.

Los funcionarios estatales dijeron que basaron su decisión, al menos en parte, en recomendaciones actualizadas emitidas el viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"En California, el camino más seguro para una instrucción en persona segura y completa al comienzo del año escolar, así como para minimizar los días escolares perdidos de manera continua, es un fuerte énfasis en lo siguiente: la vacunación de COVID-19 para que todas las personas elegibles y así bajar casos del virus; utilizar el cubrebocas en las escuelas, que no permite un distanciamiento físico mínimo, lo que permite a todos los estudiantes acceder a un aprendizaje completo en persona y prácticas de cuarentena más específicas, manteniendo a los estudiantes en las escuelas; además de ofrecer un acceso de pruebas de COVID-19 más sólido como una capa de seguridad adicional disponible", indicaron las nuevas pautas.

Las pautas se aplicarán a todos los estudiantes, incluidos los mayores de 12 años que hayan sido completamente vacunados.

Las pautas específicas con respecto a las máscaras en las escuelas, según el CDPH:

Las mascarillas son opcionales al aire libre para todos en entornos escolares K-12

Los estudiantes de K-12 deben usar una mascarilla en interiores, con exenciones según la guía de las mascarillas del CDPH. Los adultos en entornos escolares K-12 deben usar la mascarilla cuando comparten espacios interiores con estudiantes

Las personas exentas de usar una mascarilla debido a una condición médica, deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector facial con una cortina en el borde inferior, siempre que su condición lo permita.

Las escuelas deben desarrollar protocolos para proporcionar una cobertura facial a los estudiantes que, inadvertidamente, no se cubren la cara en la escuela para evitar exclusiones innecesarias.

Las escuelas deben ofrecer oportunidades de educación alternativas para los estudiantes que están excluidos del campus porque no se cubrirán la cara.

Para cumplir con esta guía, las escuelas deben excluir a los estudiantes del campus si no están exentos de usar una cubierta facial según las pautas de CDPH y se niegan a usar una proporcionada por la escuela.

En situaciones limitadas en las que no se puede usar una mascarilla por razones pedagógicas o de desarrollo (por ejemplo, para comunicarse o ayudar a niños pequeños o con necesidades especiales), se puede usar un protector facial con una cubierta (según las pautas del CDPH) en lugar de un cubrebocas mientras en el aula siempre que el usuario mantenga una distancia física de los demás. El personal debe volver a usar una mascarilla fuera del aula.

Grupo de defensa 'Let Them Breathe' presentará demanda

Incluso antes del lanzamiento de las nuevas pautas, el grupo de defensa 'Let Them Breathe' había anunciado planes para demandar al estado por las pautas de máscaras en los campus escolares.

'Let Them Breathe', creado en marzo, tiene más de 10,000 miembros en todo el país, muchos de ellos padres frustrados en California.

La fundadora de 'Let Them Breathe' y madre de cuatro hijos, Sharon Mckeeman, dijo que el mandato de las mascarillas para los niños que regresan a la escuela este otoño es un problema personal para ella.

“Mi hijo de cuarto grado está médicamente exento”, dijo Mckeeman. "Es el único niño en su campus que no usa máscara, y eso ha sido muy difícil para él. Tengo otro estudiante de primer año que lo ha enfrentado, pero veo el estrés que le ha causado. Tengo otro niño que es un junior, realmente luchó durante los cierres por los problemas de enmascaramiento. Tiene TDAH y le resultó muy difícil prestar atención".

Mckeeman dijo que ella y la organización en rápido crecimiento no ven este mandato como efectivo, sino más bien perjudicial.

El grupo se está preparando para presentar una demanda contra el estado, y Mckeeman dijo que "podría presentarse la próxima semana".

Mckeeman espera que la demanda potencial se resuelva antes de que los niños regresen a la escuela en agosto, o tan pronto como sea posible.

Los funcionarios de salud estatales dijeron que su decisión de obligar a todos los niños a usar máscaras en las escuelas, a pesar de las nuevas pautas de los CDC que dicen que los estudiantes vacunados pueden ir sin máscara en medio de un distanciamiento físico adecuado, garantiza que todos, independientemente del estado de vacunación, sean tratados por igual.

Los funcionarios estatales están instando a que se usen más mascarillas, en parte, debido a la rápida propagación de la variante delta.

Otras pautas de la escuela nueva

Las reglas dicen que los estudiantes que están expuestos a alguien que tiene el virus no tienen que quedarse en casa durante 10 días para ponerse en cuarentena. Pueden seguir asistiendo a clases si no tienen síntomas y si siguen usando una máscara y se les hace la prueba dos veces por semana durante 10 días. Pero no pueden participar en deportes u otras actividades extracurriculares durante ese período.

Además, los funcionarios dijeron que las escuelas aún deberían hacer cumplir el distanciamiento físico durante el almuerzo, y que los estudiantes coman afuera tanto como sea posible. El estado dijo que la vacunación "se recomienda encarecidamente" para todas las personas elegibles, pero el estado no dice que sea obligatoria.

Associated Press contribuyó a este informe - Ed.