Viajeros se enfrentan a una semana de tormentas en California

Las nevadas de montaña y las lluvias generalizadas están en el pronóstico de esta semana a medida que un desfile de precipitaciones avanza hacia el estado. Las condiciones climáticas podrían afectar los viajes de vacaciones a finales de esta semana y durante el fin de semana.

Esta es la perspectiva de la tormenta.

NORTE DE CALIFORNIA

Se espera nieve y lluvia en el norte de California desde el martes hasta el domingo por la tarde. Parte de la cordillera de Sierra Nevada verá de 1 a 5 pies de nieve, posiblemente hasta 8 pies en elevaciones más altas.

Las comunidades en elevaciones más bajas también pueden esperar nieve significativa, incluso sobre la autopista 5 de Redding. Las tormentas en esa área a principios de este mes cerraron la carretera durante casi 24 horas.

Se espera un pequeño descanso en las nevadas después del martes, y los vientos racheados solo harán que viajar en las montañas sea más difícil.

CONDICIONES EN EL SUR DE CALIFORNIA

El patrón de clima húmedo afectará el sur de California a mediados de semana y traerá lluvia y nieve a gran altura hasta el jueves.

Las condiciones inestables y lluviosas continúan durante el fin de semana. Las imágenes de vapor de agua sobre el Pacífico muestran un río atmosférico que se desarrolla como corrientes de humedad desde un área al este de Hawai.

Los ríos atmosféricos son largas columnas de humedad en el cielo sobre el Pacífico que han alimentado algunas de las tormentas más poderosas de la costa oeste.

La oficina meteorológica de Los Ángeles dijo que las imágenes de vapor de agua sobre el Pacífico muestran un río atmosférico que se desarrolla a medida que la humedad fluye desde un área al este de Hawái.

Es posible que llueva mucho de miércoles a viernes, mientras que otra tormenta se acerca durante el fin de semana festivo.

Los niveles de nieve bajarán de aproximadamente 7,000 a 4,000 pies.

Se esperan condiciones secas el lunes y martes de la proxima semana.

