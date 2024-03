California aumenta esfuerzos para retirar armas a delincuentes bajo órdenes judiciales

El Fiscal General de California anunció el lunes que su oficina estaba logrando avances mensurables en los esfuerzos para retirar las armas de fuego a las personas que las compraron legalmente pero que luego dejaron de ser elegibles para poseerlas cuando fueron condenadas por delitos o cuando se convirtieron en sujetos de violencia doméstica u otras órdenes judiciales.

Rob Bonta dijo que el número de personas contactadas por agentes del Departamento de Justicia estatal o la policía local en las llamadas investigaciones de poseedores prohibidos aumentó a más de 25.000 en 2023, mientras que el número de nombres añadidos a la lista de prohibidos se redujo.

"El objetivo aquí es simple: mantener el número de individuos armados ilegalmente lo más bajo posible, y al quitar las armas de las manos de personas que no deberían tenerlas, mantenemos el número bajo", dijo Bonta en una conferencia de prensa el lunes.

California creó una base de datos en 2006 para comenzar a comparar nombres de personas que compraron armas de fuego legalmente con aquellos que fueron condenados por delitos graves o ciertos delitos menores que prohíben la posesión de armas, como delitos de violencia doméstica.

La base de datos también incluye nombres de personas que han sido internadas involuntariamente para recibir tratamiento de salud mental y los nombres de aquellos que tienen órdenes de restricción por violencia doméstica y órdenes de restricción por violencia armada.

Las órdenes de violencia armada, que pueden adoptar varias formas, pueden iniciarse cuando la policía, un familiar, un empleador, un compañero de trabajo o un maestro se preocupan de que alguien con acceso a armas de fuego pueda estar contemplando un acto violento.

El I-Team informó el año pasado que el número de solicitudes de órdenes de restricción por violencia armada aumentó significativamente en el condado de Los Ángeles entre 2022 y 2023, y el LAPD dijo el lunes que los agentes solicitaron 88 órdenes de este tipo solo en 2023.

"Se ajusta a un nicho particular, como herramienta, en el que todavía no tienes a nadie para un delito, pero tienes un comportamiento preocupante", explicó el comandante de la oficina de detectives de LAPD, Jay Mastick, en una entrevista en noviembre de 2023.

Bonta dijo que hacer cumplir la posesión prohibida de armas era una parte clave de la estrategia del estado para tratar de prevenir violencia como los tiroteos masivos.

