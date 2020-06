Barrio Logan de las áreas con más contagios de coronavirus

BARRIO LOGAN- Barrio Logan es una de las áreas donde más casos de coronavirus se registra ahora en todo el condado de San Diego. Y donde según algunos residentes, la falta de recursos económicos les imposibilita protegerse de la pandemia.

“Lleva cinco días con calenturas, y hoy le empezó el vómito, y no tiene mucha fuerza en su cuerpo. Él era una de las personas que creía que esto no era cierto”, dijo Jazmín Campos, quien no tiene condiciones para el distanciamiento en su casa.

Ella habla de su esposo. Ambos viven en Barrio Logan, en donde según las estadísticas del Condado de San Diego, se han registrado más de 400 contagios de COVID-19.

“Hoy fue mi último día trabajando, porque no puedo estar trabajando si él está contagiado”, expresó.

Ella dijo que su esposo fue hacerse la prueba del COVID-19, pero que dura una semana para tener los resultados.

En el Condado de San Diego, se han realizado la prueba del coronavirus aproximadamente 238,000 personas, según las autoridades.

A veces miramos gente bien descuidada, y hay gente que si se cuida -José Jacinto Valdivia

“Mucha gente se está cuidando, y otros no”, agregó Eloisa Gutiérrez. “Por ejemplo, aquí en el Walmart si no vienes cubierto, no te venden, no te dejan entrar”.

El código postal 92113 se destacó entre las áreas con más contagios, donde residen casi 56,000 personas, de los cuales, un 22% son inmigrantes indocumentados, y el ingreso medio por hogar es de $36,000.

“Donde yo vivo es como un estudio, y ahorita ese es el problema que tenemos ahorita, porque no sé como le voy a hacer, no podemos tener distancia por más que queramos en la casa”, comentó Campos.

Otros residentes como Mónica García y su pequeño, viven en un refugio.

“Primero si tenía como miedo pero cuando me moví ahí, me sentí tranquila, yo sé que nos cuidan, y a mi hijo también”, dijo García.

Gutiérrez también dijo que pasa sus noches en un albergue de la zona.

Hasta ahora han contactado a más de 5,000 personas. La mayoría de las personas que tuvieron contacto con enfermos viven en el mismo lugar.

“Gracias Jehová que me hicieron todos los estudios, y yo no tengo nada de eso”, comentó Gutiérrez.

Para las personas en situación de calle, el ayuntamiento de San Diego aprobó un presupuesto de $50 millones, para refugiarlos en el Centro de Convenciones, y para los pequeños negocios de comunidades de bajos recursos como la de Barrio Logan y Logan Heights, aprobaron $6 millones para hacerle frente a los estragos de la pandemia.

En el caso de Campos, su esposo estuvo varios días en casa, auto medicándose, mientras que las autoridades de salud recomiendan que si tienen síntomas de coronavirus, que se hagan la prueba lo antes posible y se aíslen en su casa.

Estos datos no son una representación completa de los casos. El número de pruebas realizadas ha sido limitado hasta el momento. Por lo tanto, el número real de casos por código postal puede variar. Los funcionarios de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado dicen que la cantidad de personas infectadas con COVID-19 en San Diego podría ser 10 veces más del total reportado.