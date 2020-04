Abrirán nuevos sitios de pruebas de coronavirus esta semana en el condado de Los Ángeles

Esta semana, se abrirán nuevos sitios de prueba de COVID-19 en el condado de Los Ángeles, a medida que los funcionarios continúen intensificando sus esfuerzos para garantizar que los residentes de áreas de bajos ingresos tengan acceso a las pruebas.

La supervisora ​​del condado Hilda Solís dijo el domingo que se abrirán nuevos sitios el lunes en Bell y en el centro de Los Ángeles, cerca del parque MacArthur. La sitio de Bell estará ubicada en un estacionamiento propiedad de la ciudad en 6480 Atlantic Ave., mientras que el sitio del centro de la ciudad estará en el Good Samaritan Hospital en 1225 Wilshire Blvd.

Solís también dijo que un nuevo sitio de pruebas llegaría más tarde esta semana en Montebello.

También el lunes, se abrirá un nuevo sitio de pruebas de manejo en el Hospital PIH Health Whittier en 12401 Washington Blvd., según la Supervisora ​​del Condado Janice Hahn.

"Ampliar nuestra capacidad de prueba y garantizar que los residentes tengan fácil acceso a las pruebas nos está ayudando a comprender la propagación de este virus y será fundamental para aliviar las restricciones cuando llegue ese momento", dijo Hahn el sábado. "Si tiene síntomas de COVID-19, puede hacer una cita en línea para este nuevo sitio en Whittier o en cualquiera de las docenas de sitios de prueba establecidos en todo el condado de Los Ángeles".

Para este sitio se requiere cita y es limitado para aquellos que presentan síntomas. Aquellos que hagan citas permanecerán en sus autos para las pruebas. La prueba involucra un hisopo oral autoadministrado, lo que significa que los clientes deben frotarse la boca y garganta siguiendo las instrucciones que se les proporcionan en el sitio. El proceso de prueba tardará entre 5 y 10 minutos en completarse.

El alcalde y el Ayuntamiento de Carson han exigido que el condado establezca uno en esa ciudad, alegando que tiene una de las tasas per cápita más altas de COVID-19 en el área. Los funcionarios de la ciudad han programado una conferencia de prensa virtual para las 10 a.m.del lunes, donde se espera que anuncien detalles de un nuevo centro de pruebas de Carson que abrirá esta semana.

Los miembros del público pueden programar una cita en coronavirus.lacity.org/testing.

La directora de salud del condado, la Dra. Barbara Ferrer, ha notado que aunque las pruebas se han expandido, aún era más disponible en las comunidades más ricas. Se han intensificado los esfuerzos para garantizar que los residentes de las zonas de bajos ingresos tengan acceso a las pruebas.

"Muchas de nuestras familias que trabajan más duro no tienen seguro o tienen seguro insuficiente y normalmente no buscan acceso a la atención médica, por lo que aumentar el acceso a los sitios de pruebas móviles COVID-19 sigue siendo una de mis principales prioridades", dijo la supervisora ​​del condado Hilda Solís en un comunicado al anunciar la apertura de un sitio en El Monte la semana pasada. “Estamos juntos en esta crisis de salud pública. Este virus no discrimina; tiene el potencial de impactar a todas las comunidades ".

El condado también anunció el viernes la disponibilidad de pruebas gratuitas el mismo día para personas que tienen síntomas de COVID-19, que incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Para programar una cita, visite lacovidprod.service-now.com/rrs.

A partir del sábado, las pruebas estaban disponibles en los siguientes sitios (los clientes deben dar su número de registro, generado por el sitio web de evaluación)



-- Antelope Valley Mall, 1233 Rancho Vista Blvd., Palmdale

-- Pomona Fairplex, Gate 17, W. McKinley/Fairplex Drive

-- South Bay Galleria, 1815 Hawthorne Blvd., Redondo Beach

-- Carbon Health (Walk-Up Only), Echo Park, 2110 Sunset Blvd., Suite M, Los Angeles

-- Crenshaw Christian Center, 7901 S. Vermont Ave., Los Angeles

-- Glendale Memorial Hospital, 222 W. Eulalia St.

-- Hansen Dam Recreational Center (entrance on Osborne St., 11798 Foothill Blvd.), Lake View Terrace

-- High Desert Medical Group, 43839 15th St. W., Lancaster

-- Hotchkin Memorial Training Center, 1700 Stadium Way, Los Angeles

-- VA Parking Lot 15 at corner of Constitution and Davis, 100 Constitution Ave., Los Angeles

-- Northridge Hospital Medical Center, 18460 Roscoe Blvd. (entre por Reseda Blvd.)

-- Lincoln Park (3501 Valley Blvd., Los Angeles

-- AltaMed Medical and Dental Group, 972 Goodrich Blvd., Commerce

-- AltaMed Medical Group, 6336 Passons Blvd., Pico Rivera

-- AltaMed Medical and Dental Group, 8627 Atlantic Ave., South Gate

-- Long Beach City College, 1305 E. Pacific Coast Highway

-- AltaMed Medical and Dental Group, 1300 S. Sunset Ave., West Covina

-- Charles R. Drew Campus, 1731 E 120th St., Los Angeles

-- Santa Clarita Testing Site, 26455 Rockwell Canyon Road

-- Pasadena Testing Site, 1001 Rose Bowl Drive

-- East LA College, 1301 Avenida Cesar Chavez, Monterey Park

-- Avors Medical Group, 42135 10th St W ste 101, Lancaster

-- Warner Center, 6097 Canoga Ave., Woodland Hills

-- Cedars-Sinai Medical Center, 8730 Alden Drive, Los Angeles

-- Kedren Community Health Center - Walk Up Only, 4211 Avalon, Los Angeles

-- Altamed Medical Group, 2040 Camfield Ave., Los Angeles

-- Bellflower Civic Center, 16600 Civic Center Drive

-- The Forum, 3900 W Manchester Blvd., Inglewood

-- San Gabriel Valley Airport, 4233 Santa Anita Ave., El Monte

-- Boyle Heights, 1724 Pennsylvania Ave.