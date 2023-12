Shohei Ohtani sorprende a la esposa de su compañero Joe Kelly con un nuevo Porsche

Shohei Ohtani es el regalo que sigue dando.

Ashley Kelly, esposa del lanzador de los Dodgers Joe Kelly, publicó un vídeo en Instagram de su reacción al recibir un nuevo Porsche de Ohtani.

Abre la puerta y se queda asombrada al ver el nuevo coche estacionado en la entrada de su casa. "Es tuyo… de Shohei", le dicen en el vídeo. "Quería regalarte un Porsche. Te lo juro".

Las únicas palabras de Kelly son " callate la" antes de que termine el vídeo.

Kelly fue el responsable de la campaña #Ohtake17 para reclutar a Ohtani para los Dodgers. A cambio, a Ohtani le prometió el número 17 de su marido. Kelly incluso mencionó en broma que cambiaría el nombre de su hijo Kai por ShoKai como parte del trato.

Cuando Ohtani anunció que se iba a los Dodgers, Joe Kelly cambió su número al 99 para que la superestrella conservara el 17 que ha llevado durante años tanto con la selección japonesa como con los Angels.

