Larry H. Parker, afamado abogado de Los Ángeles, fallece a los 75 años

Si has conducido por Los Ángeles es muy probable que te hayas cruzado con una valla publicitaria de Larry H. Parker o hayas visto un anuncio que incluya su notable eslogan "We'll Fight For You!"

El famoso abogado especializado en accidentes de tráfico y lesiones ha fallecido a la edad de 75 años, según ha confirmado su familia a nuestra cadena hermana NBC4.

Parker estudió en Cal State LA, donde se licenció en Psicología. Se graduó en 1973 de Southwestern Law School y poco después fundó su firma.

La causa de su muerte aún no ha sido revelada.