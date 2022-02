Los fiscales de Los Ángeles no acusarán al lanzador de los Dodgers, Trevor Bauer, por presuntamente golpear y abusar sexualmente de una mujer de San Diego que conoció a través de las redes sociales.

Los fiscales no pudieron probar las acusaciones de la mujer de San Diego más allá de una duda razonable, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles el martes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Bauer, de 31 años, recibió una suspensión con pago el 2 de julio bajo la política conjunta de violencia doméstica y agresión sexual del sindicato de jugadores y Major League Baseball después de que la mujer dijo que la estranguló hasta dejarla inconsciente, la golpeó repetidamente y tuvo sexo anal con ella sin su consentimiento durante dos encuentros sexuales.

La MLB y el sindicato finalmente acordaron extender su licencia administrativa hasta el final de la postemporada. MLB y el Departamento de Policía de Pasadena iniciaron investigaciones. La policía entregó los resultados de su investigación a la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en agosto.

Bauer ha dicho a través de representantes que todo lo que sucedió entre los dos fue “totalmente consensuado” en las noches que pasaron juntos en abril y mayo en su casa de Pasadena.

Independientemente de lo que suceda en el caso legal, Bauer podría enfrentar una posible suspensión por parte de MLB de cualquier duración que elija.

“La investigación de MLB está en curso y haremos más comentarios en el momento apropiado”, dijo la liga en un comunicado el martes.

Los Dodgers dijeron que no harían comentarios hasta que concluya la investigación de la liga.

Las acusaciones contra Bauer surgieron públicamente por primera vez durante el verano cuando la mujer solicitó una orden de protección contra la nueva estrella de los Dodgers. La mujer dijo en los documentos judiciales que buscan la orden que ella y Bauer se conocieron en Instagram cuando ella lo etiquetó en una foto mientras él lanzaba durante un juego contra los Padres de San Diego en abril.

Más tarde visitó su casa y tuvo encuentros sexuales que comenzaron como consentidos pero se volvieron violentos sin su consentimiento, según los documentos. El segundo incidente, en el que alega que Bauer la golpeó repetidamente, la dejó con dos ojos morados, un labio hinchado ensangrentado, hematomas significativos y rasguños en un lado de la cara, según los documentos. Incluyó fotografías que mostraban las lesiones.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual.

La mujer de 27 años también testificó extensamente sobre los encuentros durante una audiencia de cuatro días, pero la jueza Dianna Gould-Saltman del Tribunal Superior de Los Ángeles rechazó su pedido de una orden de restricción. El juez encontró que Bauer respetó los límites de la mujer cuando ella los fijó, y no pudo haber sabido acerca de los que violó porque ella no los expresó claramente.

El juez señaló que en las comunicaciones de la mujer con Bauer, la mujer “no fue ambigua sobre querer sexo duro en el primer encuentro de las partes y querer más sexo más en el segundo encuentro”.

"Consideramos en un encuentro sexual que cuando una mujer dice que no, se le debe creer", dijo Gould-Saltman, "entonces, ¿qué debemos hacer cuando dice que sí?"

Bauer no ha hablado públicamente sobre el asunto y no testificó en la audiencia civil.

Bauer, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2020, se unió a los Dodgers de su ciudad natal a principios de este año con un contrato de $ 102 millones por tres años. Tenía un récord de 8-2 y una efectividad de 2.59 en 17 apariciones antes de ser suspendido.

Es posible que Bauer impugne cualquier disciplina dictada por MLB en un intento por salvar su carrera y su salario.

De los 13 jugadores suspendidos por MLB bajo la política de violencia doméstica y agresión sexual, 10 no fueron acusados públicamente. Ninguno de ellos apeló.

Bauer podría ser quien lo haga.

Tiene fama de menospreciar a la gente en las redes sociales, se ha quejado públicamente del comisionado de la MLB, Rob Manfred, y ha ido a arbitraje cuando no le gustaban las ofertas salariales de un equipo anterior. Sus representantes atacaron la credibilidad de la mujer de San Diego que lo acusó de agresión sexual.

Bauer podría presentar una queja si MLB lo suspende. El caso iría ante un árbitro que lo decidiría.