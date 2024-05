El burro de la Placita Olvera podría ser desalojado tras décadas alegrando a la comunidad

Innumerables visitantes de la calle Olvera en El Pueblo de Los Ángeles se han tomado fotos con el burro que adorna la entrada de la cuna de Los Ángeles durante las últimas cinco décadas.

Ahora, el famoso burro y la empresa que lo ha operado durante 57 años corren el riesgo de abandonar El Pueblo de forma permanente debido a una disputa contractual.

"Mi madre y yo hemos venido hoy. Queríamos hacerle una foto, sobre todo si no va a volver a estar aquí", dijo Michelle Lugo.

El mes pasado, la propietaria Trancito Hernández falleció, dejando el negocio a sus hijos.

Sin embargo, a las pocas semanas de su muerte, su hijo Richard Hernández recibió un aviso de desalojo de la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, diciendo que su nombre nunca fue añadido al contrato de arrendamiento.

"Simplemente no puedo entender por qué la ciudad está tomando esta posición en este momento y no me da la oportunidad de hablar con ellos y negociar algo", dijo Hernández.

Hernández dijo que su madre intentó varias veces añadir su nombre al contrato de arrendamiento, pero no está claro por qué nunca se añadió.

El contrato establece que el acuerdo de arrendamiento queda anulado 30 días después del fallecimiento de la firmante, su madre.

"Nunca me dijeron: 'Hablemos de esto. Ven a la oficina'", dijo Hernandez. "Simplemente me dejaron trabajar y esperaron a que falleciera mi madre para intentar desalojarme".

Desde finales de la década de 1960, el burro ha recibido visitas de famosos, alcaldes y viajeros de a pie que pagan una pequeña cantidad por hacerse una foto.

En una época, la atracción contaba con un burro vivo, aunque hoy es simplemente un animal de peluche, pero tan popular como siempre.

El director general de El Pueblo, Arturo Chávez, afirma que se trata de un conflicto contractual.

Hernández esperaba intervenir el jueves en la audiencia bimensual de la Junta de Comisionados de El Pueblo para defender su caso, pero el punto del orden del día se pospuso debido a que el funeral de la madre de Hernández se celebraba el mismo día.

Chávez dijo que cree que existe la posibilidad de una resolución y agregó que la fecha de desocupación de Hernández del 16 de mayo está en suspenso hasta que pueda hablar ante la comisión.

"Si eso es cierto, es la mejor noticia de hoy", dijo Hernández.

Aún no está claro cuándo tendrá Hernández la próxima oportunidad de hablar ante la comisión, pero la próxima reunión está prevista para el 23 de mayo.

"Esta es mi vida. Me encanta. Es muy querido para mí y para mi familia", dijo Hernández. "Quiero pasárselo a uno de mis sobrinos y a quien quiera formar parte de esto".