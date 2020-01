Robo de autos en Los Ángeles vinculados a pandillas del Área de la Bahía

Un aumento de robos de vehículos estacionados en lugares turísticos en el lado oeste de Los Ángeles se ha relacionado con miembros de pandillas del Área de la Bahía de San Francisco, señalan las autoridades.

Los departamentos de policía de Los Ángeles y Beverly Hills y el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles están tratando de detener el brote que comenzó el año pasado, informó el lunes Los Ángeles Times.

"Era nuestra tendencia criminal número 1 en la Oficina Oeste en 2019", comandante de LAPD. Cory Palka le dijo al periódico.

Los ladrones del Área de la Bahía usan autos de alquiler para viajar varios cientos de millas hasta el sur de California, donde apuntan a los automóviles de los turistas en centros comerciales, museos y lugares similares.

Los equipos de robo provienen principalmente de las ciudades del condado de San Francisco, Oakland y Contra Costa, incluidos Antioch y Pittsburg.

Su traslado hacia el sur sigue a un extenso problema de robo en el Área de la Bahía que llevó a los residentes y negocios a aumentar la seguridad, dijo el teniente Matt Stonebraker, del departamento de policía en Richmond, al noreste de San Francisco.

"Esto también los ha llevado a ir a lugares donde pueden mantener el anonimato en otras jurisdicciones", dijo Stonebraker.

El detective Brent Hopkins, de la División Wilshire de LAPD, lo llama "sospechosos turísticos que atacan a víctimas turísticas".

La división cubre un área con centros comerciales exclusivos muy populares, museos y el famoso mercado Original Farmers. Se registraron 1.968 robos de automóviles en 2019, un aumento del 29% desde 2018 y del 37% desde 2017.

Hopkins atribuyó gran parte del salto a las pandillas del Área de la Bahía.

La policía puede instar a las personas a que no dejen objetos de valor en los automóviles, pero eso puede no ser una opción para algunos turistas, y es posible que no puedan regresar fácilmente para el enjuiciamiento de los delitos.

Además, una laguna en la ley estatal dificulta la obtención de una condena a menos que haya pruebas de que las puertas de un automóvil estaban cerradas.

"Me enfurece que estas personas inocentes estén siendo atacadas", dijo Hopkins. "Realmente pone un ojo morado en nuestra área".

Más de 2.000 robos de vehículos fueron registrados el año pasado por la estación del alguacil en West Hollywood, dijo el capitán Ed Ramírez, el oficial al mando. Las áreas afectadas por esos ladrones incluyeron Sunset Strip.

La policía de Beverly Hills está viajando por su cuenta en busca de los ladrones.

"Al vivir allí, sienten que este es un modelo de negocio seguro a seguir", dijo el teniente Scott Dowling. "Iremos tras de usted si deja un rastro para seguir. Este es un problema de calidad de vida para nosotros. Es una gran carga ".