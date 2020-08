Identifican colonias con brotes activos de coronavirus en Tijuana

BAJA CALIFORNIA- Se reportan 411 casos activos confirmados en el estado de Baja California de los cuales 156 son en Mexicali, 123 en Tijuana, 82 en Ensenada, 17 en San Quintin, 14 en San Felipe, 9 en Rosarito y 10 en Tecate, informó el titular de salud durante una actualización el martes.

Se confirmaron 143 nuevos casos y 16 nuevas muertes, en Baja California elevando el total a 14,679 y 2,825 respectivamente. El semáforo continúa en rojo.

De acuerdo con Alonso Pérez Rico, secretario de salud del estado, la tendencia continúa a la baja.

En cuestión de ocupación hospitalaria, los hospitales de la Secretaría de Salud cuentan con 187 camas disponibles para pacientes con COVID-19, mientras que los hospitales del IMSS cuentan con 254 camas. Entre ambas instituciones se cuenta con alrededor de 150 ventiladores en todo el estado.

Según Pérez Rico en la ciudad de Tijuana se identificaron seis brotes comunitarios en las colonias Soler, Zona Rio, Camino Verde, Mariano Matamoros Norte, Soler, El Águila, y Villa Fontana.

SSA DE BAJA CALIFORNIA

“Son asociaciones que se hizo por una actividad que se estaba realizando en estas zonas que originaron precisamente más casos activos”, aclaró Pérez Rico.

10 de agosto- Los casos activos en Baja California disminuyeron de 493 a 412, de acuerdo a las cifras reveladas este lunes por la secretaría de salud de Baja California.

Con 14,536 casos y 2,809 defunciones confirmadas, el estado ocupa el lugar 12 de casos acumulados de coronavirus y el quinto lugar a nivel nacional desde que comenzó la pandemia.

En Mexicali se han presentado 7,389 casos, 1,311 muertes; en Tijuana 4,311 casos y 1,157 muertes; en Ensenada 1,691 casos, 229 muertes; en Tecate 344 casos, 84 muertes; en San Quintin 366 casos, 10 muertes; en San Felipe 242 casos, 2 muertes, y en Rosarito 192 casos, 16 muertes.

Según las autoridades de salud, la ocupación hospitalaria en Baja California es de 54.6% para la Secretaría de Salud y 66.2% para los hospitales del IMSS que le hacen frente a la pandemia del coronavirus. En todo el estado 302 pacientes están hospitalizados por coronavirus, 120 en Tijuana.

9 de agosto- Los casos activos en Baja California disminuyeron de 557 a 493, de acuerdo a las cifras reveladas este domingo por Alonso Pérez Rico, secretario de salud de Baja California.

Con 14,497 casos y 2,804 defunciones confirmadas, el estado ocupa el lugar 12 de casos acumulados de coronavirus y el cuarto lugar a nivel nacional desde que comenzó la pandemia.

En Mexicali se han presentado 7,352 casos, 1,308 muertes; en Tijuana 4,310 casos y 1,157 muertes; en Ensenada 1,691 casos, 227 muertes; en Tecate 344 casos, 84 muertes; en San Quintin 366 casos, 10 muertes; en San Felipe 242 casos, 2 muertes, y en Rosarito 192 casos, 16 muertes.

Según las autoridades de salud, la ocupación hospitalaria en Baja California es de 53.6% para la Secretaría de Salud y 63.8% para los hospitales del IMSS que le hacen frente a la pandemia del coronavirus. En todo el estado 305 pacientes están hospitalizados por coronavirus, 123 en Tijuana.

"Pensemos en los adultos mayores, nosotros cómo jóvenes, o adolescentes, como niños, como hijos, como hermanos, vamos a pensar en nuestra comunidad, no tanto en nosotros", dijo Pérez Rico. "Lo más probable es que un adulto joven no se va a enfermar con enfermedad severa si yo no tengo morbilidades, pero si puedo enfermar a estas personas".

El gobernador del estado, Jaime Bonilla dijo que la reapertura de bares se trata de la reapertura de los restaurantes y hoteles que cuentan con zona de bar, y que tienen que seguir un protocolo de salud.

"No es reapertura de bares, lo que ha pasado es que estamos analizando los restaurants y los hoteles que tienen restaurant y que tienen un bar continuo, del cual tienen mucho que perder si no conservan el protocolo. Osea si les reaperturamos el bar, tienen que respetar el protocolo del hotel, del restaurant y del bar, tienen que tener cámaras para que nosotros podamos monitorear que si es verdad que la administración está respetando el protocolo", comentó Bonilla.

Pérez Rico agregó que se busca analizar una reapertura segura de este sector.

8 de agosto- Los casos activos en Baja California incrementaron de 460 a 557, de acuerdo a las cifras reveladas este sábado por el secretario de salud de Baja California.

Con 14,467 casos y 2,786 defunciones confirmadas, el estado ocupa el lugar 12 de casos acumulados de coronavirus y el cuarto lugar a nivel nacional desde que comenzó la pandemia.

En Mexicali se han presentado 7,341 casos, 1,302 muertes; en Tijuana 4,305 casos y 1,153 muertes; en Ensenada 1,683 casos, 222 muertes; en Tecate 344 casos, 81 muertes; en San Quintin 361 casos, 10 muertes; en San Felipe 241 casos, 2 muertes, y en Rosarito 192 casos, 16 muertes.

Según las autoridades de salud, la ocupación hospitalaria en Baja California es de 51.8% para la Secretaría de Salud y 71% para los hospitales del IMSS que le hacen frente a la pandemia del coronavirus. En todo el estado 306 pacientes están hospitalizados por coronavirus.

"Sólo se ocupa que una persona con COVID-19 llegué a esta comunidad y empiece cadenas de transmisión", comentó Pérez Rico, sobre una falsa sensación de seguridad que dijo se vive en San Quintín. "Que quede muy claro, hay casos activos aquí en San Quintín".

7 de agosto- Los casos activos en Baja California incrementaron de 439 a 460, de acuerdo a las cifras reveladas el viernes por el secretario de salud de Baja California.

Con 14,217 casos y 2,766 defunciones confirmadas, el estado ocupa el lugar 12 de casos acumulados de coronavirus y el cuarto lugar a nivel nacional desde que comenzó la pandemia.

En Mexicali se han presentado 7,247 casos, 1,292 muertes; en Tijuana 4,186 casos y 1,151 muertes; en Ensenada 1,670 casos, 215 muertes; en Tecate 337 casos, 81 muertes; en San Quintin 360 casos, 10 muertes; en San Felipe 234 casos, 2 muertes, y en Rosarito 183 casos, 15 muertes.

Según las autoridades de salud, la ocupación hospitalaria en Baja California es de 51.33% para la Secretaría de Salud y 70.23% para los hospitales del IMSS que le hacen frente a la pandemia del coronavirus. En todo el estado 298 pacientes están hospitalizados por coronavirus, 105 de ellos en Tijuana.

6 de agosto- Los casos activos en Baja California incrementaron de 385 a 439, de acuerdo a las cifras reveladas el jueves por el secretario de salud de Baja California.

Con 14,103 casos y 2,739 defunciones confirmadas, el estado ocupa el lugar 11 de casos acumulados de coronavirus y el cuarto lugar a nivel nacional desde que comenzó la pandemia.

En Mexicali se han presentado 7,212 casos, 1,281 muertes; en Tijuana 4,166 casos y 1,139 muertes; en Ensenada 1,638, 212 muertes; en Tecate 335 casos, 80 muertes; en San Quintin 340 casos, 10 muertes; en San Felipe 231casos, 2 muertes, y en Rosarito 181 casos, 15 muertes.

Según las autoridades de salud, la ocupación hospitalaria en Baja California es de 56.26% para la Secretaría de Salud y 70.39% para los hospitales del IMSS que le hacen frente a la pandemia del coronavirus.

5 de agosto- De acuerdo con las cifras reveladas el miércoles por el secretario de salud de Baja California, el número de casos activos en California continúa disminuyendo, 385.

Con 13,908 casos y 2,720 defunciones confirmadas, el estado ocupa el décimo lugar de casos acumulados de coronavirus y el cuarto lugar a nivel nacional desde que comenzó la pandemia.

En Mexicali se han presentado 7,147 casos, 1,273 muertes; en Tijuana 4,110 casos y 1,134 muertes; en Ensenada 1,593, 206 muertes; en Teecate 330 casos, 80 muertes; en San Quintin 326 casos, 10 muertes; en San Felipe 223 casos, 2 muertes, y en Rosarito 179 casos, 15 muertes.

Según las autoridades de salud, la ocupación hospitalaria en Baja California es de 59% para la Secretaría de Salud y 71% para los hospitales del IMSS que le hacen frente a la pandemia del coronavirus. En todo el estado 313 pacientes están hospitalizados por coronavirus, 103 de ellos en Tijuana.

De acuerdo con Alonso Pérez Rico, titular de salud de BC, al menos 10 mujeres embarazadas han muerto como consecuencia del COVID. Ocho de ellas en Tijuana.

“En BC no es una cosa menor que se nos muera una embarazada, pero es más preocupante que se muera por COVID”

Desde que comenzó la pandemia, alrededor de 106 pacientes con COVID estaban embarazadas.

4 de agosto: Los casos activos disminuyeron en las últimas 24 horas a nivel estatal y en cada una de las ciudades de Baja California, informó la Secretaría de Salud Pública del estado, este martes.

Los casos activos en Baja California disminuyeron de 499 a 408, dejando a Mexicali con 164, Tijuana con 107, Ensenada con 92, San Felipe con 14, San Quintín con 14, Rosarito con 10, y Tecate con 7.

Además se confirmaron 34 nuevos casos, y 17 defunciones en las últimas 24 horas, informó Alonso Pérez Rico, titular de salud del estado. Ya son 2,702 pacientes que han fallecido de los 13,821 que han dado positivo al COVID-19 en Baja California. La incidencia de contagio en en el estado es de 380.23 por 100,000 habitantes, dijo Pérez Rico. El promedio de muertes está alrededor de 18.1 muertes diarias desde que comenzó la pandemia.

Desglose de casos acumulados y defunciones en Baja California: Mexicali tiene 7,100 casos, 1,267 muertes; Tijuana tiene 4,093 casos, 1,129 muertes; Ensenada tiene 1,577 casos, 199 muertes; Tecate tiene 327 casos, 80 muertes; Rosarito tiene 178 casos, 15 muertes; San Quintin tiene 323 casos, 10 muertes; San Felipe tiene 223 casos, 2 muertes.

El estado cuenta con alrededor de 377 camas entre el IMSS y la Secretaría de Salud disponibles para tratar a los pacientes covid, y 142 ventiladores, adicionales a los disponibles en los hospitales de apoyo.

3 de agosto: Manifestantes marcharon sobre la avenida revolución para exigir la reapertura de bares y antros en Tijuana.

El gobernador Jaime Bonilla respondió que "sería irresponsable abrir los bares cuando tenemos contenido perfectamente en Tijuana el tema del COVID... contenido, no eliminado. Qué nos se malinterprete eso en cualquier momento sí nosotros nos descuidamos nos vuelve a brincar".

Según la secretaría de salud, el semáforo continúa en rojo, aunque reconoció que algunas empresas podrían abrir paulatinamente y bajo estrictos protocolos. Esto a pesar que el gobierno federal colocó al estado en el semáforo anaranjado hace varias semanas.

En el estado se presentaron 499 casos activos de los cuales 189 están en Mexicali, 140 en Tijuana, 117 en Ensenada, 17 en San Felipe, 16 en San Quintin, 11 en Rosarito, y 9 en Tecate. Este es un número cambiante que ayuda a las autoridades a detectar posibles brotes de contagio.

Además se confirmaron 75 nuevos casos, y 8 defunciones en las últimas 24 horas, informó Alonso Pérez Rico, titular de salud del estado. Ya son 2,685 pacientes que han fallecido de los 13,787 que han dado positivo al COVID-19 en Baja California. La incidencia de contagio en en el estado es de 379 por 100, 000 habitantes, dijo Pérez Rico. El promedio de muertes está alrededor de 18.1 muertes diarias desde que comenzó la pandemia.

Desglose de casos acumulados y defunciones en Baja California: Mexicali tiene 7,071 casos, 1,252 muertes; Tijuana tiene 4,084 casos, 1,128 muertes; Ensenada tiene 1,578 caoss, 198 muertes; Tecate tiene 327 casos, 80 muertes; Rosarito tiene 178 casos, 15 muertes; San Quintin tiene 323 casos, 10 muertes; San Felipe tiene 223 casos, 2 muertes.

El estado cuenta con alrededor de 578 camas entre el IMSS y la Secretaría de Salud disponibles para tratar a los pacientes covid, y 132 ventiladores, adicionales a los disponibles en los hospitales de apoyo.

2 de agosto: De acuerdo con el titular de salud del estado las mujeres embarazadas no regresarán a trabajar hasta que el semáforo esté en verde, y explicó quienes son los grupos vulnerables. El número de casos activos de COVID-19 aumentó a nivel estatal de 529 a 546.

Pérez Rico informó de 123 casos más de coronavirus en Baja California, manteniendo el estado en número 10 a nivel nacional. Y 20 muertas más se reportaron debido a este mortal virus, siendo un promedio de 18.2 muertes diarias desde que inició la pandemia en Baja California.

Familiares de usuarios del hospital general mostraron los recibos de pago a Telemundo 20 de medicamentos que les recetaron durante la pandemia superiores a los mil dólares

Casos activos en el estado: 546. De los cuales Mexicali tiene 192, Ensenada 148, Tijuana 148, SF. 19, S.Q. 19, Tecate 10, Rosarito 10.

Las autoridades de salud confirmaron 123 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 13,712* reportados en la plataforma SISVER: Mexicali tiene 7,023 casos (22 nuevos), Tijuana 4,060 (49 nuevos), Ensenada 1,578 casos (35 nuevos), Tecate 327 (2 nuevos), SQ 326 (2 nuevos), SF 226 (2 nuevos), Rosarito 175 (6 nuevos).

2,677 pacientes que han perdido la batalla contra el coronavirus: Mexicali 1,250 (9 nuevos), Tijuana 1,123 (7 nuevos), Ensenada 197 (3 nuevos), Tecate 80 (1 nuevo), Rosarito 15, SQ 10, SF 2.

1 de agosto: Baja California inició el mes de agosto con un aumento en el número de casos activos de COVID-19, mientras ocupa el décimo lugar a nivel nacional de casos acumulados de coronavirus con 13,589, y el cuarto lugar en defunciones con 2,657, informaron autoridades de salud, este sábado.

A pesar del incremento en casos activos en el estado, y el semáforo de rojo en Baja California, el gobernador del estado, Jaime Bonilla dijo el sábado que se podría reapeturar algunos bares en Tijuana.

Pérez Rico confirmó que las autoridades federales sólo permiten la operación de bares y "antros" en semáforo en verde.

Casos activos en el estado: 529. De los cuales Mexicali tiene 205, Ensenada 139, Tijuana 136, SF. 14, S.Q. 20, Tecate 10, Rosarito 5.

Las autoridades de salud confirmaron 205 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 13,589* reportados en la plataforma SISVER: Mexicali tiene 7,001 casos (73 nuevos), Tijuana 4,011 (72 nuevos), Ensenada 1,543 casos (40 nuevos), Tecate 325 (6 nuevos), SQ 324 (10 nuevos), SF 216 (2 nuevos), Rosarito 169 (2 nuevos).

2,657 pacientes que han perdido la batalla contra el coronavirus: Mexicali 1,241 (11 nuevos), Tijuana 1,116 (15 nuevos), Ensenada 194 (1 nuevo), Tecate 79 (1 nuevo), Rosarito 15, SQ 10, SF 2 (1).

* El número real de casos confirmados podría ser mayor debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con Pérez Rico. Sin embargo la Secretaría de Salud del estado ha dejado de proporcionar esta cifra desde el 13 de julio.

Para ver lo el impacto del coronavirus en marzo y abril visita este enlace.

Para ver el desarrollo durante el mes de mayo visita este enlace.

Visita este enlace para ver el desarrollo de la pandemia durante el mes de junio.

Para ver lo que ocurrió en Baja California durante el mes de julio visita este enlace.

u003cbru003e u003cstrongu003eu003cemu003eu003ca href=u0022https://www.telemundo20.com/boletin-electronico/u0022u003eInscríbete para recibir noticias sobre el coronavirus en tu buzónu003c/au003eu003c/emu003eu003c/strongu003e