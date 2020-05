Esposa de migrante: “oficiales les dicen que están cayendo como moscas”

OTAY MESA- Familiares de detenido en el Centro de Detención de Otay Mesa viven una pesadilla ante el incremento de casos de COVID-19 y el fallecimiento de uno de los reclusos el 6 de mayo.

Según familiares, los detenidos han presentado quejas constantes sobre el maltrato de los agentes hacia los inmigrantes, burlas y falta de equipo de protección para evitar la propagación del coronavirus.

“Los oficiales les dicen que están cayendo como moscas, imagínese así los deprimen más”, dijo Berenice Santoyo, esposa de detenido en Otay Mesa.

Santoyo teme por la salud de su esposo quien le ha dicho muchas veces que si se llega a contagiar dentro del centro puede perder la vida debido a la poca atención médica que tienen los detenidos.

El Secretario Interino de Seguridad Nacional hizo un recorrido por la frontera de San Diego y Tijuana y aseguró que ICE continúa liberando a los más vulnerables.

“Él me dice que si se llega a infectar que demande a ese sitio donde los tienen encerrados porque ellos no tienen ahí los medicamentos necesarios”, comentó Santoyo. “Dice que no tienen cubrebocas que tienen que romper las playeras para cubrirse con las playeras".

Actualmente, la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reportó que solo 149 inmigrantes detenidos en el centro se han contagiado con COVID-19.

Sin embargo, la asambleísta estatal de California, Lorena González señaló que su oficina no sabe a cuántas personas detenidas, los agentes les han negado atención médica y cuántas deberían estar hospitalizadas.

No sabemos a cuántas personas se les ha negado la ayuda Lorena González, asambleísta de California

González aseguró que ha intentado muchas veces donar equipos de protección para los detenidos, misma que ha sido negada por el Centro de Detención de Otay Mesa.

“Lo único que he podido hacer es tratar de presentar una demanda en la cual si los detenidos tienen un patrocinador o un hogar a donde ir, el condado de San Diego y organizaciones proporcionarían los recursos que necesiten a los refugiados o asilados”, comentó la asambleísta.

Según la agencia, desde el inicio de la propagación del COVID-19 en EEUU, los centros de detención de ICE han tenido 965 casos entre los detenidos y 108 casos entre los empleados.

Carlos Escobar Mejía, migrante de El Salvador, falleció a sus 57 años de edad por complicaciones de coronavirus dentro de centro de detención.

Recientemente, ICE informó que en el Centro de Detención de Otay Mesa hay 11 empleados contagiados y que más de 900 inmigrantes han sido liberados del centro para disminuir la población en sus centros de detención.

Sigue todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus en nuestra región: para ver el impacto de la evolución de la pandemia en San Diego visita aquí, y para lo último sobre el impacto en Tijuana puedes encontrarlo en este enlace.