Compró láminas de metal que nunca recibió

Un hombre asegura de haber comprado unas láminas de metal para sus caballerizas, y le dijeron que las recibiría en tres semanas, pero pasaron casi dos meses, y no se las entregaban.

“Es mi vida, yo tengo criadero que han nacido aquí”, dijo Alfonso Padilla, dueño de cabellerizas.

Padilla ama a sus animales, y los cuida con mucha dedicación, por eso, en octubre, antes de que llegara el frio, fue a tienda Lowe's en Highland, y ordenó todas las láminas necesarias para preparar sus caballerizas, un costo de $2,900.

“Dijeron que en tres semanas me iban a llegar, pero pasó mes y medio”, señaló Padilla.

Padilla agregó que cuando fue a pedir explicaciones, la encargada le ofreció un descuento del 10 por ciento por ciento por la tardanza, pero a Padilla le urgía recibir las láminas para proteger a sus animales.

Padilla contó que la empresa le dijo: “Si quiere el 10% y si no lo quiere, y [la empleada] apuntó en la computadora que no quise el 10%. No vengo a pedir nada gratis, yo quiero el producto que te compre”, agregó.

Indignado Padilla se salió y llamó a Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde contactó las oficinas corporativas de Lowe’s, y rápidamente se aseguraron de ofrecerle al Padilla una compensación por lo sucedido.

“[En] mitad de precio te vamos a llevar [las láminas], y dije está bien, pero me trajeron otras, equivocadas”, señaló Padilla.

Ante el nuevo error, volvió a la tienda, y sin más problemas, en un par de días después, finalmente, recibió sus láminas, y no solo eso.

“Me regresaron $1,700, y todavía me mandaron un cupón de $200 para que gastara en Lowe’s, y dije, así se voy”, agregó.

Padilla quedó satisfecho ya que sus animales estaban bien protegidos de la lluvia y el frío.