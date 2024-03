Expertos recomiendan cómo encontrar trabajo después de los 50

La edad en la fuerza laboral en este país está aumentando. En el año 2022, la cantidad de trabajadores mayores de 55 años aumentó a 41% según la compañía Estatista.

“Las personas que tienen más de 50 años son personas con muchísima experiencia, son personas muy maduras, son personas que tienen una memoria institucional invaluable, son personas que aportan a su trabajo ese compromiso de querer trabajar” dijo gil Cabrera portavoz de ARRP

Sin embargo una encuesta realizada AARP encontró que el 62% de personas mayores de 50 años encuestadas piensan que los adultos mayores enfrentan discriminación por su edad en el lugar de trabajo.

“El hecho de que son mayores y hay muchísimas firmas que realmente no les interesa buscar personas mayores, porque quizá erróneamente están pensando que muchas de esas personas están a punto de jubilarse, que ya no tienen energía, que no saben cómo manejar la tecnología. nada más lejos de la verdad,” dijo Cabrera.

Y aunque la discriminación por edad es ilegal, pero puede ser sutil por eso los expertos recomiendan que a la hora de hacer el currículo, evite ciertas fechas.

“Trate] de no incluir las fechas que vayan más allá de hace 15 años. Por ejemplo, si te graduaste en 1980 o 1990, [Trate] de no incluir las fechas. incluye, por ejemplo. Sí en dónde te graduaste, pero no incluyas los años,” dijo Cabrera.

Por otro lado, hoy en día existen programas de computadora que descartan una gran cantidad de currículos antes de que lleguen a la mesa de un gerente humano. Sin embargo, existe una estrategia para evitar que su currículo sea descartado.

“Si tú lees el empleo con detenimiento, te vas a dar cuenta que hay unos términos específicos para la industria para el trabajo mismo. Entonces, cuando tú envíes tu currículo y tu carta de presentación, asegúrate de incluir algunos de estos mismos términos específicos. te da una posibilidad enorme” dijo Cabrera.

Si está buscando trabajo y no sabe dónde aplicar, AARP ofrece una lista de empleos disponibles de empresas que se han comprometido a contratar personas mayores de 50 años. Puedes ver esa lista de empleos haciendo clic aquí.

En ese sitio también ofrecen artículos sobre diversos temas y ayuda para hacer el currículo. También puede aprovechar sus conexiones, lo que se llama en inglés networking.

“Crear esa red de soporte, esa red de amigos, de colegas a los que puedes tú preguntarles si conocen de alguna persona o una persona que conozca a otra persona donde estén contratando” dijo Cabrera.

Por último es importante recordar que la meta es obtener esa primera entrevista en persona, para que el empleador pueda conocerlo, y usted pueda demostrar sus aptitudes y su entusiasmo.