El IRS advierte a los contribuyentes sobre nuevo tope de $600 para pagos de Paypal, Venmo

El IRS compartió el martes consejos para la próxima temporada de impuestos incluyendo un recordatorio sobre el nuevo límite de $600 para recibir el Formulario 1099-K para los pagos de terceros.

El cambio se aplica a los pagos de las redes de terceros, como Venmo o PayPal, para las transacciones como el trabajo a tiempo parcial, los trabajos secundarios o la venta de bienes, según el IRS.

Antes de 2022, el límite de declaración del Formulario 1099-K federal era para los contribuyentes con más de 200 transacciones por un valor agregado superior a $20,000. Sin embargo, el Congreso redujo el límite como parte de la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021, y una sola transacción de más de $600 puede ahora activar el formulario.

Destinado a cerrar el hueco fiscal - una de las principales prioridades de la administración Biden - la disposición se estima que traerá $4 mil millones desde el año fiscal 2021 a 2031, según el Comité Conjunto de Impuestos.

"Va a ser una nueva forma para mucha gente", dijo Adam Markowitz, un agente registrado y vicepresidente en Howard L Markowitz PA, CPA en Windermere, Florida. "Y lo peor que pueden hacer es ignorarlo".

QUIÉN PUEDE RECIBIR EL FORMULARIO 1099-K PARA 2022

Las empresas presentan anualmente el formulario 1099-K, conocido como "declaración informativa", para informar sobre los pagos de tarjetas de crédito y de terceros, con una copia para los contribuyentes y el IRS.

Tommy Lucas, un planificador financiero certificado y agente inscrito en Moisand Fitzgerald Tamayo en Orlando, Florida, dijo que los ingresos del negocio en su declaración deben incluir lo que se informa en el Formulario 1099-K. De lo contrario, usted puede desencadenar una notificación automática del IRS o incluso una auditoría, dijo.

Es posible que recibas el formulario 1099-K por transacciones que no esperas, como la reventa de entradas de Taylor Swift con beneficio, por ejemplo, advirtió Justin Miller, director nacional de planificación patrimonial de Evercore Wealth Management en San Francisco.

Pero vender artículos con pérdidas, como muebles usados, puede ser menos claro.

"Obviamente, si usted vende un sofá de $2,000 por $1,000, no hay una transacción gravable allí", dijo Markowitz. "No obtienes una pérdida de capital por ello, y no tienes una ganancia".

¿QUÉ OCURRE SI RECIBE UN 1099-K POR ERROR?

Aunque el cambio pretende recaudar impuestos sobre los ingresos, no sobre las transacciones personales, los expertos dicen que es posible que algunos declarantes reciban el formulario 1099-K por error.

"El reto con el nuevo umbral más bajo de $600 para el Formulario 1099-K es que los pagos y reembolsos personales podrían ser reportados incorrectamente como transacciones gravables", dijo Miller.

Una página de preguntas frecuentes del IRS dice que no deberías recibir el formulario 1099-K por transferencias personales, como reembolsos por repartir comidas, regalos o dietas.

Sin embargo, si recibe el formulario por transacciones personales, la agencia dice que se ponga en contacto con el emisor para una corrección. Si la empresa no corrige el error, puede adjuntar una explicación a su declaración de impuestos mientras declara sus ingresos correctamente, dice el IRS.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kate Dore para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.