Nueva montaña rusa “Fast & Furious” de Universal Studios Hollywood ya está en construcción

What to Know Una nueva montaña rusa está en ascenso en Universal Studios Hollywood.

El parque temático hizo el anuncio el 12 de julio de 2023.

Hogar del nuevo Super Nintendo World, el parque temático también es conocido por su festival Fall Fright, Halloween Horror Nights.

Es menos probable que pronunciemos “brrrum brrrum” mientras disfrutamos de una montaña rusa que el zumbido “whoosh whoosh”, porque “brrrum” significa, al menos en muchas mentes, la rapidez de un automóvil mientras que “whoosh”, ¿que podría significar?

Ese es un término más aireado, uno que está navegando rápidamente a lo largo de las pistas de una montaña rusa en lo alto del cielo.

Pero es posible que alguien deba idear una combinación de esos términos particulares, tal vez “brrrum whoosh” funcione mejor, para saludar adecuadamente la atracción acelerada que se avecina en Universal Studios Hollywood.

El vocero oficial de Universal Studios Hollywood Raul B. Llamas nos recibió para contarnos qué es lo que vamos a ver en este nuevo mundo de Súper Nintendo.

Y es un verdadero viaje en automóvil y montaña rusa, una experiencia de brrrum-whoosh que ahora está en aumento, oficialmente, a partir del miércoles 12 de julio.

Fue entonces cuando el parque temático Universal City pisó el acelerador a fondo e hizo un anuncio que seguramente emocionará a los fans de las películas “Fast & Furious”: una nueva montaña rusa, una que está inspirada en el mundo despegable de las películas, está en su camino brrrum-whoosh.

“Abróchate el cinturón”, aconseja el parque, ya que la futura atracción contará con un "sistema de atracciones de última generación creado de forma única para sumergir a los visitantes en el dinámico universo ‘Fast & Furious’”.

La “... montaña rusa completamente nueva se beneficiará de la experiencia de décadas de Universal Destinations & Experiences para revolucionar el desarrollo de la montaña rusa contemporánea en sus destinos de parques temáticos globales”, comparte el equipo del parque.

Si bien aún quedan muchos más detalles por venir sobre la aventura de vehículos con velocidad, con representaciones que se implementarán en una fecha posterior, la futura atracción se elevará en la ubicación que antes ocupaba el Espectáculo de actores de animales y efectos especiales.

Imagen: una pista de montaña rusa estándar; Las representaciones de la nueva atracción de Universal Studios Hollywood estarán disponibles en los próximos meses.

Universal Studios y las estaciones de televisión propiedad de NBC operan bajo la misma empresa matriz NBCUniversal.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.