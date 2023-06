Superman tiene nuevo Clark Kent: conoce quién es el elegido

LOS ÁNGELES- James Gunn, codirector ejecutivo de DC Studios, confirmó al actor David Corenswet como el nuevo protagonista de su filme "Superman: Legacy".

Gunn, escritor y director del filme, ratificó por medio de Instagram que Corenswet será el actor que dará vida al famoso periodista y superhéroe encubierto Clark Kent en el filme cuyo estreno está previsto para el 11 de julio de 2025.

El filme será producido por Peter Safran, codirector del estudio junto con Gunn, y es parte del proyecto “Gods and Monsters” con el que DC Studios pretende reiniciar el universo de DC Comics, después de una serie de fracasos taquilleros como "Black Adam" y "Shazam!".

El director también adelantó que la actriz Rachel Brosnahan será la nueva Lois Lane, reportera del Daily Planet y el principal interés amoroso de Kent en la ficción.

GETTY IMAGES David Corenswet y Rachel Brosnahan en imágenes de archivo. GETTY IMAGES.

A comienzos de año, Safran avanzó que “Superman: Legacy” mostrará el viaje que emprenderá el superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y sus intentos por reconciliar su herencia kriptoniana con su formación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas.

Corenswet reemplaza así a Henry Cavill, el último actor que dio vida a Superman hace una década en el filme de Zack Snyder, "Man of Steel", y que se ganó el corazón de los fanáticos con su interpretación, mientras que Brosnahan sustituye a Amy Adams en el papel de Lane.

David Corenswet se dio a conocer con la serie "The Politician", pero antes ya había sido parte de proyectos como la miniserie de "Hollywood" o "Moe and Jerryweather", en donde él mismo dirigió algunos "sketches" cómicos.

Otro de los trabajos que han catapultado su carrera fue el filme de terror "Pearl" (2022), de Ti West, y su próximo proyecto en televisión será junto a Natalie Portman en la serie de Apple "The Lady In The Lake". Sin embargo, "Superman: Legacy" podría ser el gran papel del joven nacido en Filadelfia, de 29 años.