Cómo reservar tu estadía gratuita en la casa de Barbie en Malibú con Airbnb

Lo que debes saber La casa de ensueño de Barbie en Malibú está de vuelta en Airbnb

Ken organizará dos estadías individuales de una noche para uno o dos huéspedes cada una el 21 de julio y el 22 de julio de forma gratuita.

La reservación se abre en Airbnb el 17 de julio a las 10 a.m., hora del Pacífico / 1 p.m. hora del Este

La casa de ensueño de Barbie llega al mundo real (otra vez).

La villa de Malibú se incluyó por primera vez en Airbnb en 2019 para celebrar el 60 aniversario de la marca, pero la extensa mansión de Malibú recientemente se sometió a un cambio de imagen antes del debut de la película de acción en vivo el 21 de julio.

La casa del sur de California recibió una nueva capa de pintura rosa y todas las imágenes y logotipos icónicos de la muñeca Barbie se transformaron en el nombre de su novio de toda la vida, Ken.

Sin embargo, no te preocupes. El tono rosa característico de Barbie sigue siendo prominente en toda la casa de tamaño natural inspirada en juguetes.

Airbnb anunció el martes que dos invitados afortunados se hospedarán en la recientemente renovada casa de ensueño “con todo el esplendor de Ken”.

A partir del 17 de julio a las 10 a.m., hora del Pacifico / 1 p.m., hora del Este, los fanáticos pueden solicitar reservar la habitación de Ken en el paraíso de plástico fotográfico frente al mar. Ken ofrece dos estadías individuales de una noche para una o dos personas, el 21 de julio y el 22 de julio de forma gratuita.

Los invitados pueden canalizar su Kenergy interior y salir a la pista de baile disco, examinar el colorido guardarropa de Ken (botas de vaquero incluidas), relajarse en la piscina infinita con flotadores dorados “K-E-N” y llevarse a casa patines y tablas de surf Impala amarillo neón y rosa para conmemorar su estancia.

El entretenido listado de Airbnb escrito por el propio Ken señala que esto no es un concurso y que los huéspedes son responsables de su propio viaje hacia y desde Malibú.

La próxima película dirigida por Greta Gerwig está protagonizada por Margot Robbie, quien interpreta al ícono de plástico del tamaño de una pinta, y Ryan Gosling, quien interpreta a Ken.

