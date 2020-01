Nominan al mexicano Rodrigo Prieto al Óscar de fotografía por “The Irishman”

LOS ÁNGELES- El mexicano Rodrigo Prieto, que obtuvo este lunes una nominación al Óscar a la mejor fotografía por "The Irishman", se mostró "muy agradecido" y "emocionado" por poder acudir como candidato a la gran gala del cine.

"Estoy muy agradecido y emocionado por estar nominado por la Academia de Hollywood al premio a la mejor fotografía con 'The Irishman'", dijo en un comunicado facilitado a Efe por Netflix.

"Me siento honrado de formar parte de este increíble grupo de compañeros nominados", añadió.

Prieto también reflejó su alegría por haber trabajado a las órdenes de un cineasta de la talla de Martin Scorsese.

"Es especialmente significativo ser reconocido por mi labor en una película tan magnífica de Martin Scorsese", finalizó Prieto, quien quiso "compartir este reconocimiento" con todo su equipo.

Prieto y "The Irishman" se las verán por el Óscar a la mejor fotografía en la 92 edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.), ante "Joker" (Lawrence Sher), "The Lighthouse" (Jarin Blaschke), "1917" (Roger Deakins) y "Once Upon a Time... in Hollywood" (Robert Richardson).

Se trata de la tercera nominación para los Óscar en la carrera de Prieto, quien ya fue candidato anteriormente por "Brokeback Mountain" (2005) y "Silence" (2016).

Su larga y aclamada filmografía incluye otras cintas muy destacadas como "Amores perros" (2000), "21 Grams" (2003), "Lust, Caution" (2007), "Biutiful" (2010), "Argo" (2012) o "The Wolf of Wall Street" (2013), entre muchas otras.

La de Prieto no es la única nominación de "The Irishman" con sabor latino, ya que el equipo de efectos visuales de la película, que supervisó el argentino Pablo Helman, también logró hoy una candidatura.

En total, "The Irishman" optará a diez estatuillas, incluidas las de mejor película y mejor dirección (Scorsese).

Además, la mexicana-estadounidense Mayes C. Rubeo luchará por el Óscar al mejor vestuario por su labor en "Jojo Rabbit".

"Joker", con once nominaciones, lideró hoy las candidaturas para los Óscar por delante de "1917", "Once Upon a Time... in Hollywood" y "The Irishman", que lograron cada una diez menciones.

La Academia de Hollywood anunció la semana pasada que, por segundo año consecutivo, los Óscar no tendrán presentador.