Jennifer López sorprende a su doble drag en un icónico bar gay de Los Ángeles

Una imitadora drag de Jennifer López recibió la sorpresa de su vida este fin de semana, cuando la superestrella de la vida real hizo una aparición sorpresa en el escenario.

Mientras la artista drag Jo López terminaba de interpretar la canción “Can't Get Enough” de Jennifer López, ataviada con una réplica del icónico vestido de novia con recortes en forma de corazón del video musical, y lanzaba besos a la multitud abarrotada en el icónico bar gay de West Hollywood, The Abbey, el domingo, la verdadera Jennifer López se coló detrás de su imitador.

Después de que Jo López gritara en estado de shock, los dos artistas de López se abrazaron y luego Jennifer López agarró el micrófono y llevó a David Cooley, el fundador y director ejecutivo del lugar, al escenario. Según The Abbey, la celebridad estaba en el bar para celebrar su 33 aniversario, honrar la defensa LGBTQ de Cooley y promocionar su nuevo sencillo “Can't Get Enough” de su próximo álbum “This is Me... Now”.

Jennifer Lopez drag queen surprised by Jennifer Lopez, at The Abbey, West Hollywood California. pic.twitter.com/uFSbQ3ak9t — Mike Sington (@MikeSington) January 15, 2024

La artista drag y la cantante luego se cambiaron y se pusieron réplicas del famoso vestido Versace azul y verde de JLo que usó en la ceremonia de los premios Grammy del año 2000.

El lunes, la artista drag compartió una publicación en Instagram sobre la experiencia, diciendo “Yo. conocí. MADRE”.

En una historia separada de Instagram, Jo López escribió: “Tengo el encaje crujiente. Tengo una cicatriz fea en la barbilla. Mi vello facial está cayendo. Mi maquillaje es graso. Y esa papada… Me veo LOCA, pero hoy conocí a Jlo y nada más importa”.

Jennifer López ha sido elogiada por sus fanáticos por ser una admirable aliada y defensora de los derechos LGBTQ. En 2013, la Campaña de Derechos Humanos la honró con el Premio Aliado por la Igualdad 2013 y en 2014 recibió el Premio GLAAD Vanguard. Ha sido una ferviente defensora del matrimonio entre personas del mismo sexo y ha recaudado millones de dólares para la investigación del VIH/SIDA, según el HRC.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Emi Tuyetnhi Trani para NBC News. Para más de NBCNews entra aquí.