Hombre persigue con un hacha a vecinos tras chocar contra una casa en Lake Forest

Un hombre armado con un hacha persiguió a varias personas después de chocar un automóvil contra una casa el lunes en la comunidad de Lake Forest en el Condado de Orange.

El accidente fue reportado poco antes del mediodía en la cuadra 22000 de Robin Street. El sedán KIA terminó con dos ruedas sobre el muro de un jardín frente a la casa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El dueño de casa estaba dentro del garaje con los niños y salió a ver qué pasaba. Testigos dijeron que el conductor, armado con un hacha, comenzó a perseguir a la gente, dijo el Departamento del Alguacil del Condado de Orange.

No hubo informes de lesiones que involucraran a los residentes.

Luego, el hombre se atrincheró dentro de otra casa en el mismo barrio. Finalmente fue detenido y transportado a un hospital.

Los detalles sobre su condición y la causa del accidente no estaban disponibles.

Actualice esta página para obtener actualizaciones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.