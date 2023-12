Macaulay Culkin recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor Macaulay Culkin, estrella infantil del clásico navideño "Home Alone", recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el viernes en reconocimiento a sus 40 años de carrera en Hollywood.

La ceremonia se llevará a cabo en el 6353 del Bulevar Hollywood, entre la Avenida Ivar y el Bulevar Cahuenga.

Está programada para las 11:30 a. m. Haga clic aquí o vea el siguiente video de YouTube para verla en vivo.

Los oradores programados incluyen a Catherine O'Hara, quien interpretó a la madre del personaje de Culkin en "Home Alone" y "Home Alone 2: Lost in New York" de 1992, y Natasha Lyonné, quien fue elegida junto a Culkin en el drama criminal biográfico de 2003, “Party Monster”.

También se espera que asistan la pareja de Culkin, Brenda Song, mejor conocida por sus papeles en las comedias de Disney Channel “The Suite Life of Zack & Cody” y “The Suite Life on Deck”; el actor Seth Green, quien dirigió a Culkin en la película de comedia dramática de 2019 “Changeland”; y Kat Dennings, quien coprotagonizó la comedia de CBS de 2011-17 “2 Broke Girls”.

Culkin apareció como estrella invitada en un episodio de 2019 de la comedia de Hulu “Dollface”, protagonizada por Dennings y Song.

La estrella es la número 2,765 desde la finalización del Paseo de la Fama en 1961 con las 1,558 estrellas iniciales.

El viaje de Macaulay Culkin a Hollywood

Nacido el 26 de agosto de 1980 en la ciudad de Nueva York, Culkin comenzó su carrera teatral en 1984, cuando tenía 4 años, en la obra “Bach Babies” en el Symphony Space de Manhattan.

Hizo su debut en la pantalla en el drama de 1988 “Rocket Gibraltar”, interpretando a uno de los siete nietos de un guionista retirado (Burt Lancaster).

Culkin interpretó a uno de los tres niños que cuidaba su tío (John Candy) en la comedia de 1989 “Uncle Buck” cuando sus padres estaban fuera. La película fue dirigida por John Hughes, quien escribió el guión de “Home Alone” y fue su productor.

La interpretación de Culkin de un niño de 8 años cuyos padres olvidan llevarlo de vacaciones de Navidad a París le valió una nominación al Globo de Oro en 1990 a la mejor interpretación de un actor en una película, comedia o musical, perdiendo ante Gérard Depardieu, quien interpretó a un francés que se casa con una horticultora (Andie MacDowell) para poder permanecer en Estados Unidos en “Green Card”.

Otros nominados fueron Richard Gere (“Pretty Woman”); Patrick Swayze (“Ghost”) y Johnny Depp (“Edward Scissorhands”).

Culkin ganó el premio American Comedy Award en 1991 al actor más divertido en una película (papel principal).

Las actuaciones de Culkin en sus dos películas de “Home Alone”, “My Girl”, “The Good Son” y “Richie Rich” llevaron a VH1 a colocarlo en segundo lugar en su lista de las 100 mejores estrellas infantiles detrás de Gary Coleman.

Los créditos televisivos de Culkin incluyen los siguientes.

Presentador en “Saturday Night Live” en 1991 cuando tenía 11 años.

Cinco de los 13 episodios de la serie dramática de NBC de 2009 “Kings”.

Ocho episodios de la comedia de TV Land de 2015-16 “The Jim Gaffigan Show”.

Cinco episodios de la antología de terror de FX de 2021, “American Horror Story: Double Feature”.

Dos episodios de 2022 de la serie policial de comedia negra de HBO “The Righteous Gemstones”.

Culkin fue el líder de la banda de comedia rock de 2013-18 The Pizza Underground. Ha sido el editor y director ejecutivo de Bunny Ears, un podcast y sitio web satírico de cultura pop desde que lo fundó en 2017.

