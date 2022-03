Tras reclamos de su viuda, estrena en México la serie no autorizada de Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO - En medio de una vorágine de opiniones y una batalla legal entre la familia Fernández y la empresa de medios de comunicación TelevisaUnivision, la producción "El último rey. El hijo del pueblo", que sigue la vida del fallecido cantante Vicente Fernández, se estrenó por el canal Las Estrellas la noche de este lunes.

El primer capítulo narró los momentos de angustia que vivió el ídolo del pueblo cuando fue notificado del secuestro de su hijo, Vicente Fernández Jr., en 1998, cuando él estaba dando un concierto.

Antes de que iniciara la emisión, la viuda de Fernández, María del Refugio Abarca Villaseñor "Doña Cuquita", externó por medio de redes sociales su descontento con respecto a que Televisa utilizara la historia de su esposo sin su autorización, asegurando que el cantante en vida nunca quiso cederle a la empresa los derechos de su historia y que ya había emprendido una batalla legal para que no fuera transmitida la serie.

"Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él. Si él estuviera me apoyaría, si creen que estoy sola no lo estoy, tengo a mi familia, todo el público que me apoya y creo mucho en las leyes", fue el último comunicado que emitió por la mañana del lunes "Cuquita", horas antes de que fuera estrenada la bioserie.

Por su parte, TelevisaUnivision aseguró que no había recibido notificación judicial alguna que les impidiera la presentación de su serie por lo que la transmisión seguía en pie.

"El último rey. El hijo del pueblo", protagonizada por el cantante Pablo Montero, narra la vida del llamado Charro de Huentitán, basada en la biografía no autorizada realizada por la escritora y periodista argentina Olga Wornat, titulada "El último rey".

Dicho libro fue publicado días antes de la muerte de Fernández, y al poco tiempo de eso la familia del cantante hizo declaraciones públicas en contra del trabajo que la periodista había concretado.

Poco después, Televisa anunció que llevaría a cabo una serie producida por Juan Osorio basada en dicho escrito. Pero este no era el único proyecto audiovisual que se estaba planeando sobre el Charro de Huentitán.

En septiembre de 2021 se anunció que Jaime Camil protagonizaría la versión autorizada por los familiares de la vida del intérprete, que estaba llevando a cabo la productora Caracol Televisión y Netflix.