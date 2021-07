Sentencian a famoso actor a libertad condicional por poner en peligro a una joven fan

CLEVELAND - Drake Bell, exestrella del popular programa de Nickelodeon "Drake & Josh", fue sentenciado en Cleveland el lunes a dos años de libertad condicional por cargos relacionados con una joven que conoció en línea y asistió a varios de sus conciertos cuando tenía 15 años.

Jared "Drake" Bell, de 35 años, de West Hollywood, California, se declaró culpable el mes pasado a través de Zoom de un intento de poner en peligro a un menor y de un delito menor por difundir material perjudicial para los menores.

El juez del condado Cuyahoga, Timothy McCormick, le está permitiendo a Bell servir en libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario en California.

Bell, a través de Zoom, habló brevemente antes de la sentencia.

“Acepto esta súplica porque mi conducta fue incorrecta”, dijo Bell. “Lamento que la víctima haya sido lastimada. No era mi intención."

La víctima, que tiene 19 años, habló extensamente sobre el daño que Bell le ha hecho a su vida, diciendo que comenzó a prepararla cuando ella tenía 12 años. Dijo que inicialmente se sintió amada y protegida por él durante los chats en línea y que sus mensajes se volvieron "descaradamente sexual" después de cumplir 15 años.

Ella dijo que sus comentarios la hacían sentir incómoda, pero que se sentía atrapada porque “idolatraba” a Bell.

“Definitivamente fui una de sus mayores fans”, dijo la mujer, quien permitió que su rostro apareciera en Zoom. "Yo hubiera hecho cualquier cosa por él".

The Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sufrido abuso sexual a menos que decidan presentarse públicamente.

La mujer dijo que ella y Bell intercambiaron fotos explícitas en línea y que él tuvo una conducta sexual con ella en varias ocasiones, incluso en la sala de conciertos en Cleveland y en un hotel. También llamó a Bell un "pedófilo" y un "cobarde".

El abogado de Bell, Ian Friedman, impugnó esas afirmaciones el lunes. Dijo que no hubo fotos explícitas o contacto sexual entre Bell y la víctima y que la conducta inapropiada que ocurrió se reflejó en los cargos a los que Bell se declaró culpable el mes pasado.

Friedman no detalló la conducta inapropiada que Bell estaba reconociendo. Comentó que la víctima asistió a nueve de los conciertos de Bell después del de Cleveland. La mujer respondió levantando tres dedos.

“Ya hay una multa mayor pagada por el Sr. Bell que otros no enfrentarían debido a su puesto”, dijo Friedman.

Las autoridades han dicho que la víctima se comunicó con la policía de Toronto en octubre de 2018. Las autoridades de Toronto luego enviaron sus hallazgos a la policía de Cleveland, lo que provocó una investigación.

El cargo de intento de poner en peligro a un niño se relaciona con el concierto en el que Bell "violó su deber de cuidado" y creó un riesgo de daño para la víctima, dijo anteriormente el portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado Cuyahoga, Tyler Sinclair.

Bell y la niña habían "desarrollado una relación" en línea varios años antes del concierto, dijo Sinclair. El cargo de difusión de material dañino se refiere a que Bell le envió a la niña "mensajes inapropiados en las redes sociales", dijo Sinclair.

McCormick, antes de pronunciar la sentencia de Bell, dijo que escuchó "muchas acusaciones serias e inquietantes" durante la audiencia del lunes, pero agregó que "no puede perder el enfoque en lo que se prometió".

"El hecho es que su posición y su estatus de celebridad le permiten nutrir esta relación", dijo McCormick. "Pudiste tener acceso a esta niña".

Bell, quien también cantante, comenzó a actuar cuando era niño, pero fue catapultado al estrellato cuando era adolescente con "The Amanda Show" de Nickelodeon y luego "Drake & Josh", que debutó en el canal en enero de 2004.

El episodio final se emitió en septiembre de 2007. Bell y su coprotagonista Josh Peck también protagonizaron dos películas de "Drake & Josh".