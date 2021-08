Otra estrella del pop se une al popular juego Fortnite en un concierto este fin de semana

MIAMI, Florida - Del 6 al 8 de agosto, Fortnite invita a sus jugadores a emprender un viaje musical con Ariana Grande en el "Rift Tour".

Es la segunda estrella del pop que llega al escenario digital de "Battle Royale de Epic Games". El primero en hacerlo fue el rapero estadounidense Travis Scott en 2020.

Según Forbes, el evento organizado por Fortnite con Travis Scott le dejó al artista 20 millones de dólares en ventas de mercancías.

La experiencia con Ariana Grande abarca cinco funciones durante tres días.

Viernes 6 de agosto a las 6:00 p.m. ET

Sábado 7 de agosto a las 2:00 p.m. ET

Domingo 8 de agosto a las 12:00 a.m. ET

Domingo 8 de agosto a las 10:00 a.m. ET

Domingo 8 de agosto a las 6:00 p.m. ET

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Contenido adicional de Rift Tour:

Traje de Ariana Grande "Rift Goddess"

Piggy Smallz Back Bling

Emote LIl ’Floaticorn

Sweetener Sailshards Glider

7 Anillos Smasher Pickaxe w / Gem Striker Variant

The "Ariana Grande Skin" y "Piggy Smallz" te costará unos 2,000 V-bucks. Todo el paquete te costará unos 2,800 V-bucks.

Otros contenidos adicionales cuestan unos 500 y 1,200 V-bucks.

Visita RiftTour.com para obtener más detalles sobre el calendario del Rift Tour, o usa la pestaña del Rift Tour en el juego. La pestaña Rift Tour les permite a usted y a sus amigos programar los horarios a los que planea asistir, así como mantenerse al día con las últimas misiones del Rift Tour.

PREPÁRESE PARA EL SHOW

Descarga Fortnite gratis: Fortnite está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch, Android y PC.

Asegúrate de haber descargado la actualización del juego v17.30.

¡Entra al juego temprano! Se recomienda cargar Fortnite 60 minutos antes de la hora de presentación seleccionada. Puede esperar que la lista de reproducción de Rift Tour se active 30 minutos antes de cada programa. El objetivo es acomodar a todos los posibles, pero si se alcanza la capacidad, te puedes unir a uno de los otros espectáculos.