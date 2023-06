Gremio de directores llega a un acuerdo tentativo con los productores

El Gremio de Directores de América (DGA) llegó a un acuerdo tentativo sobre un nuevo contrato de tres años con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, anunciaron funcionarios del gremio.

El acuerdo del sábado por la noche incluye un aumento salarial del 12,5 % durante un período de tres años, un aumento “sustancial” en los residuos por transmisión de contenido, incluido un aumento del 76 % en los remanentes extranjeros para las plataformas más grandes y la confirmación mutua de que la inteligencia artificial es no es una persona y no puede sustituir las funciones que desempeñan los miembros de la DGA.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El acuerdo se produce después de menos de un mes de negociaciones, antes de la expiración del contrato actual del gremio con los productores el 30 de junio y en medio de la huelga de un mes del Sindicato de Escritores de Estados Unidos por muchos de los mismos problemas.

Continúa la huelga de guionistas y escritores de cine y televisión de Hollywood, tras varias semanas de negociaciones donde no se ha llegado a un acuerdo.

“Hemos concluido un acuerdo verdaderamente histórico", dijo Jon Avnet, presidente del Comité de Negociaciones de la DGA.

“Proporciona mejoras significativas para cada director, subdirector, gerente de producción de unidad, director asociado y director de escena en nuestro gremio. En estas negociaciones, logramos avances en salarios, transmisión de residuos, seguridad, derechos creativos y diversidad, además de asegurar protecciones esenciales para nuestros miembros en nuevos temas clave como la inteligencia artificial, asegurando que los miembros de la DGA no sean reemplazados por avances tecnológicos.

“Este acuerdo no hubiera sido posible sin la unidad de los miembros de la DGA, y estamos agradecidos por el fuerte apoyo de los miembros del sindicato en toda la industria".

Los productores aún no se han pronunciado sobre el acuerdo, pero la presidenta de la DGA, Lesli Linka Glatter, lo calificó de histórico.

“Este acuerdo reconoce que el futuro de nuestra industria es global y respeta el rol único y esencial de los directores y sus equipos a medida que avanzamos hacia ese futuro”, dijo Glatter.

“Como cada nueva tecnología genera un cambio importante, este acuerdo garantiza que cada uno de los 19.000 miembros de la DGA pueda compartir el éxito que todos creamos juntos. Las ganancias sin precedentes en este acuerdo son un crédito para el excelente trabajo, la tenacidad y la preparación de nuestro Comité de Negociaciones”.

La respuesta corta es prácticamente todos los programas en producción, pero hay tipos específicos de programas que ya están viendo los efectos de la huelga del Writers Guild of America.

Reacciones mixtas al acuerdo

La reacción inicial al acuerdo de los miembros de la DGA en las redes sociales fue mixta.

“Sería bueno si mi sindicato al menos hubiera ‘intentado’ comunicarse con los miembros sobre un posible acuerdo con la AMPTP en lugar de leerlo primero en la prensa”, tuiteó el director Peter Atencio.

“La falta de transparencia de la DGA y su participación con las bases en esto ha sido desconcertante y frustrante”'.

El director de cine y videos musicales Joseph Kahn lo calificó como mejor que el pacto actual.

“Leí el acuerdo tentativo al que llegó el Sindicato de Directores”, escribió Kahn en Twitter. “Honestamente, estoy impresionado. Han hecho un gran trabajo negociando muchas mejoras, mucho más de lo que esperaba. Gracias DGA por su arduo trabajo”.

El contrato actual de tres años de los escritores vencía el 1 de mayo y los líderes concovocaron una huelga para el martes tras el fracaso de las negociaciones.

Continúa huelga de guionistas

Mientras tanto, los aproximadamente 20,000 miembros de la WGA han estado en huelga desde el 2 de mayo y no se vislumbra un final.

Los líderes del sindicato dijeron en un comunicado publicado en su sitio web antes del anuncio del sábado que un acuerdo entre directores y productores no pondría fin a la huelga.

“Nuestra posición es clara", dijo la declaración de WGA. “Para resolver la huelga, las empresas tendrán que negociar con la WGA sobre nuestra agenda completa. La era de divide y vencerás ha terminado”.

Tanto la DGA como el sindicato de actores SAG-AFTRA han expresado su apoyo a los escritores, algo que la WGA dijo que no fue el caso durante su agitación de 2007-2008, cuando los directores siguieron su propio camino.

Tenía 87 años; se retiró en el pico de su carrera para dedicarse al cine y al activismo.

“Este año es diferente”, dijo el comunicado de la WGA.

“Todos los sindicatos de la ciudad apoyaron a la WGA, tanto durante las negociaciones como después del inicio de la huelga. La DGA ha tenido claro que enfrenta una negociación dura y crítica para atender las necesidades de sus afiliados. Ayer nos sumamos a un comunicado junto con SAG-AFTRA, IATSE (talento detrás de escena) y Teamsters 399 (casting, conductores, logística) en solidaridad con la DGA en sus negociaciones. SAG-AFTRA está votando para autorizar la huelga al entrar en negociaciones para abordar los problemas existenciales que enfrentan sus miembros.

Teamsters, IATSE y otros miembros del sindicato del entretenimiento han estado honrando las manifestaciones de la WGA en todo el país”.

La WGA dijo que la táctica de negociación de los productores “sólo funciona si los sindicatos están divididos”.

La primera clase que se graduará de la Escuela Magnet de Cine y Televisión Roybal será en 2025.

SAG/AFTRA comenzará sus negociaciones con los productores el miércoles y ya solicitó a sus miembros que aprueben la autorización para una huelga, si es necesario. Las votaciones vencen el lunes, a las 5 p.m.

En cuanto al acuerdo de la DGA, aún necesita la aprobación de su Directorio Nacional, que lo considerará en una reunión extraordinaria el martes.

Los funcionarios de la DGA dijeron que los detalles específicos del acuerdo tentativo se darán a conocer después de que se haya presentado a la Junta.

Comcast, la corporación propietaria de NBCUniversal, es una de las compañías de entretenimiento representadas por Alliance of Motion Picture and Television Producers. Algunos empleados editoriales de NBCUniversal News Group están representados por el Writers Guild of America.