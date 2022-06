Elecciones primarias de California: resultados más recientes de las contiendas

Las boletas continúan contándose meticulosamente en California tras el cierre de los centros de votación el martes por la noche en las elecciones primarias del 7 de junio.

Una gran cantidad de cargos locales, del condado y estatales se presentaron para las elecciones en las primarias de California de 2022, ya que el estado se unió a otros seis con primarias el mismo día.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La mayoría de las contiendas no se decidirán hasta finales de este año. En las primarias de California, los dos principales ganadores de votos avanzan a las elecciones generales de noviembre, independientemente del partido o de si el ganador obtiene la mayoría de los votos.

Pero con campos de candidatos abarrotados en muchas de las contiendas alrededor de SoCal y California, la primaria ha ayudado a determinar quién estará en la boleta electoral este otoño.

Estos son los resultados de algunas de las contiendas clave para los habitantes del sur de California.

Gobernador de California

Apenas unos meses después de que el gobernador Gavin Newsom sobrevivió a un intento de destitución en su contra en septiembre, logró la victoria en las elecciones primarias de 2022.

Newsom avanzará a las elecciones generales de noviembre con el 57 % de los votos en el 48 % de los precintos informados, junto con el senador estatal de California Brian Dahle, quien recibió el 17 % de los votos.

Newsom estaba muy por delante del finalista del segundo lugar, un legislador estatal republicano y agricultor de la esquina noreste escasamente poblada del estado que limita con Oregón y Nevada.

Estos fueron los principales resultados en California, en donde se disputaron varias contiendas claves. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

GOBERNADOR 50% reportando

VICEGOBERNADOR DE CALIFORNIA

La candidata titular a la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, también logró la victoria en la carrera primaria estatal, con el 52 % de los votos en el 48 % de los distritos electorales informados.

La finalista, Angela E. Underwood Jacobs, mujer de negocios y vicealcaldesa en ejercicio de Lancaster, California, recibió el 20 % de los votos en el 48 % de los distritos electorales que informaron.

VICEGOBERNADOR 50% reportando

Alcalde de Los Ángeles

Según el informe del 34 % de los distritos electorales, se prevé que el empresario multimillonario Rick Caruso, con el 42 % de los votos, y la representante demócrata de Estados Unidos, Karen Bass, con el 37 % de los votos, avancen a la segunda vuelta de las elecciones para alcalde de Los Ángeles en noviembre.

Tanto Caruso como Bass dieron lo que sonaron como discursos de victoria.

"Estoy emocionado y agradecido, agradecido con los votantes de Los Ángeles", dijo Caruso durante la fiesta de la victoria, y agregó en una declaración escrita más tarde: "PODEMOS hacer realidad nuestros sueños".

"Esta noche, estamos viendo que los votantes toman una decisión clara", dijo Bass durante su fiesta de victoria. "Quieren un liderazgo probado en batalla, impulsado por una misión y que siempre luche por los valores de Los Ángeles. Esta noche, la ciudad verá que es difícil derrotar una campaña de poder popular".

Kevin De León obtuvo el 7% de los votos en la contienda primaria. No estaba claro de inmediato si iba a conceder y respaldar a cualquiera de los candidatos el martes por la noche.

LOS ÁNGELES ALCALDE 50% reportando

Alguacil del condado de Los Ángeles

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, parecía dirigirse a una segunda vuelta electoral en noviembre en su intento por un segundo mandato, probablemente con el exjefe de policía de Long Beach, Robert Luna, según las primeras votaciones.

Los dos están muy por delante en el campo de nueve candidatos.

Con el 29% de los distritos electorales informados, Villanueva obtuvo el 34% de los votos. La subcampeona Luna obtuvo el 25% de los votos.

Villanueva, el alguacil número 33 del condado de Los Ángeles, fue la primera persona en 100 años en derrotar a un titular, el alguacil Jim McDonnell, en 2018.

Fiscal General

Rob Bonta, el candidato titular a Fiscal General de California, tomó la delantera en la contienda primaria por su puesto con el 55 % de los votos, con el 48 % de los distritos electorales informados.

El finalista republicano Nathan Hochman obtuvo el 18% de los votos en la contienda.

FISCAL GENERAL 50% reportando

Secretario de Estado

La candidata titular a la Secretaría de Estado de California, Shirley Weber, tomó una clara ventaja en la contienda primaria, con el 59 % de los votos en el 48 % de los distritos electorales informados.

El finalista Rob Bernosky, un hombre de negocios, obtuvo el 19% de los votos.

Obtenga más de los principales resultados de las elecciones haciendo clic aquí, o vea una lista completa de las 175 contiendas en las elecciones primarias de California de 2022 haciendo clic aquí.

SECRETARIO DE ESTADO 50% reportando

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.