La periodista de Los Ángeles, Christina Pascucci, se une a la contienda por el Senado de EEUU

Un nombre familiar entre los espectadores de noticias de televisión de Los Ángeles entró en la carrera por el Senado de los Estados Unidos.

La presentadora de noticias de televisión Christina Pascucci, que trabajó en KTLA y FOX11, anunció su candidatura esta semana para ocupar el puesto que anteriormente ocupaba la fallecida senadora Dianne Feinstein.

Se une a un campo ya abarrotado en la contienda de 2024 que incluye al representante Adam Schiff, la representante Katie Porter, la representante Barbara Lee, los principales demócratas, y el ex Dodger de Los Ángeles Steve Garvey, un republicano.

La pionera Feinstein murió el 29 de septiembre a los 90 años. Había anunciado que no buscaría otro mandato.

La senadora demócrata Dianne Feinstein, una de las legisladoras con más trayectoria en el Congreso de Estados Unidos, falleció este viernes a los 90 años.

A principios de este mes, el gobernador Gavin Newsom nombró a la miembro demócrata y ex líder sindical Laphonza Butler para ocupar el resto del mandato actual de Feinstein, que finaliza en 2025. Butler no ha anunciado si buscará el puesto en las elecciones de 2024.

Pascucci no se ha postulado antes para un cargo público. En una entrevista con Telemundo 52, Pascucci dijo que se postula como una “demócrata independiente” cuyas opiniones están formadas en parte por haber crecido con dos padres republicanos.

Dijo que estaría dispuesta a llegar al otro lado del pasillo “para lograr que se apruebe una legislación significativa”.

“Creo que los californianos quieren tener opciones. Están entusiasmados con un líder aspiracional que pueda llevarnos más allá de esta polarización que vemos que afecta a nuestro país”, dijo Pascucci.

Entre sus prioridades estaría abordar la falta de vivienda, los problemas de salud mental, la educación, la reforma migratoria y la protección fronteriza.

Pascucci señaló que su experiencia como reportera que cubre temas urgentes como la falta de vivienda le brinda un conocimiento de primera mano de las cosas que les importan a los californianos. Sin embargo, admitió que su campaña es una posibilidad remota.

“Lo único más loco que no participar tan tarde sería no participar en absoluto, porque tengo que luchar por lo que creo que es posible para California y para este país”, dijo en una entrevista con Político.

Pascucci también anunció que tiene 18 semanas de embarazo de una niña. Cuando se le preguntó si pensaba que la perspectiva de dar a luz en la época de las primarias estatales podría obstaculizarla, señaló a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, como ejemplo de una líder que fue eficaz a pesar de estar embarazada y haber dado a luz mientras estaba en el cargo.

En todo caso, añadió Pascucci, estar embarazada sirve como un estímulo adicional para postularse a un cargo porque estaría luchando directamente por el futuro de su hija.

“Quiero crear la California con la que todos soñamos y a la que aspiramos. Y recientemente descubrí que estoy embarazada, quiero que mi hija pueda alcanzar su potencial en esta California, un lugar donde se siente segura, donde recibe una educación de calidad", dijo Pascucci.

El campo está orientado hacia las primarias de todos los partidos del 5 de marzo en California. Los dos mayores votantes de cualquier partido avanzan de las primarias a las elecciones generales, lo que significa que dos de los tres demócratas podrían terminar enfrentándose en las elecciones generales.

El ganador de las elecciones generales ocuparía el escaño de la fallecida Feinstein, quien fue elegida para el Senado en 1992. Fue la senadora con más años de servicio y la senadora estadounidense de mayor edad en ejercicio.

