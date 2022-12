Regresa el clima húmedo al sur de California: esto es lo que se espera para el fin de semana

Lo que debes saber Se pronostican condiciones secas para el sábado temprano antes de que la lluvia y la nieve lleguen en la tarde.

El domingo será el día más lluvioso del fin de semana.

La nieve podría afectar los viajes en las montañas, incluso a través de la sección Grapevine de la Autopista 5 al norte de Los Ángeles.

Las lluvias generalizadas y la nieve en las montañas, incluidas las suficientes para crear condiciones de viaje peligrosas en la Autopista 5 al norte de Los Ángeles, son parte del pronóstico del fin de semana para el sur de California.

La mayoría de las áreas pueden esperar períodos de lluvia que comiencen el sábado por la noche y continúen hasta el lunes por la mañana. Las áreas de la costa, la cuenca de Los Ángeles y el valle recibirán de 0,50 a 2 pulgadas. De una a 3 pulgadas son posibles en las colinas y montañas.

El viernes permanecerá seco con temperaturas por debajo de los 60 grados en Los Ángeles y por debajo de los 40 grados en las montañas. El sur de California despertará con condiciones secas el sábado antes de que llegue la tormenta, trayendo lluvia ligera, alrededor de las 7 p.m., para la mayor parte de la región.

Para el mediodía del domingo, la mayor parte de las fuertes lluvias se desplazarán hacia el este, hacia Inland Empire y hacia el condado de Orange. Las lluvias aisladas continuarán para otras áreas hasta el domingo por la noche.

Es probable que las condiciones de viaje empeoren este fin de semana en las montañas, donde las áreas por encima de los 6,000 pies pueden esperar 6 pulgadas de nieve. Los viajes podrían verse afectados a lo largo de la sección Grapevine de la Autopista 5 cerca de la frontera entre los condados de Los Ángeles y Kern.

Hay probabilidad de lluvia ligera el lunes por la mañana.

Las temperaturas se mantendrán entre los 60 y los 50 grados en Los Ángeles y el interior del Condado de Orange durante el fin de semana. Las comunidades de montaña experimentarán temperaturas por encima de los 30 grados.

CONSEJOS PARA LOS CONDUCTORES

El Club de Automóviles del Sur de California (AAA) ofrece los siguientes consejos para el manejo en condiciones de lluvia o nieve.

Asegúrese de que sus luces delanteras estén encendidas. Si mantiene los faros delanteros encendidos cada vez que conduce aumentará su visibilidad en cualquier condición.

Reduzca la velocidad y deje suficiente espacio para detenerse, asegurándose de dejar al menos tres veces más espacio de lo habitual entre usted y el vehículo que va delante.

Frene suavemente para evitar patinar.

No utilice el control de velocidad del vehiculo (cruise control) en carreteras mojadas, cubiertas de nieve o heladas.

Esté atento a posibles carreteras heladas, especialmente con los puentes y pasos elevados, que se congelan antes que las carreteras.

Tenga cuidado en las carreteras poco transitadas, que pueden no limpiarse con tanta frecuencia como otras vías.

Actualización sobre la sequía en California

El mapa del Monitor de Sequía de Estados Unidos de esta semana muestra casi todo el estado con sequía moderada. La sequía severa y extrema persiste en la parte central del estado y en el centro-norte de California.

El condado de Los Ángeles tiene franjas de sequía moderada y severa con una zona de sequía extrema en la esquina noroeste del condado.

Las condiciones han cambiado poco en los últimos tres meses, según el informe publicado el jueves.

California ha pasado la mayor parte de los últimos 15 años en condiciones de sequía. La sequía actual de tres años incluyó uno de los inviernos tardíos más secos registrados. La temporada de lluvias normal del estado se extiende desde fines del otoño hasta fines del invierno, pero las precipitaciones pésimas dejaron alrededor del 95 por ciento de California en una severa sequía a principios de la primavera.

Gran parte del agua de California proviene del derretimiento de la nieve en las montañas de Sierra Nevada. En un escenario ideal, las tormentas cubren las montañas con nieve durante el invierno, formando el embalse natural. Esa nieve luego se derrite a fines de la primavera y principios del verano, reponiendo el sistema de agua del estado. La capa de nieve estuvo muy por debajo de lo normal este año.

California registró sus primeros tres meses más secos del año registrados para comenzar en 2022. El tramo seco siguió a un diciembre prometedor cuando las tormentas empaparon partes del estado y trajeron nieve a las montañas de Sierra Nevada, el depósito de agua natural de California.

