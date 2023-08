Totales de lluvia hasta ahora en el sur de California por la tormenta tropical Hilary

La primera tormenta tropical que golpeó el sur de California en 84 años entregó récords de lluvia el domingo durante lo que suele ser el mes más seco del año en la región.

Hilary dejó caer más de la mitad del promedio de lluvia anual en algunas áreas, incluida Palm Springs, que registró casi 3,18 pulgadas de lluvia el domingo por la noche.

En el centro de Los Ángeles, se estableció un récord de lluvia de 2,30 pulgadas, rompiendo la marca anterior de 2,06 establecida en 1977 durante el ciclón Doreen.

Estos son algunos de los impresionantes totales de lluvia hasta ahora de la tormenta tropical Hilary

Raywood Flats : 10,55 pulgadas

: 10,55 pulgadas Mount San Jacinto : 9,91 pulgadas

: 9,91 pulgadas Rancho Lewis : 7.04 pulgadas

: 7.04 pulgadas Lake Palmdale : 5,98 pulgadas

: 5,98 pulgadas Hollywood Reservoir : 4,90 pulgadas

: 4,90 pulgadas Beverly Hills : 4,75 pulgadas

: 4,75 pulgadas Van Nuys : 4,68 pulgadas

: 4,68 pulgadas Castaic : 4.51 pulgadas

: 4.51 pulgadas UCLA : 4,26 pulgadas

: 4,26 pulgadas Burbank : 3,56 pulgadas

: 3,56 pulgadas Thousand Oaks : 3,29 pulgadas

: 3,29 pulgadas Centro de Los Ángeles: 2,38 pulgadas

Un aviso de inundación seguía vigente para partes de los condados de Los Ángeles y Ventura.

Hilary, una vez huracán de categoría 4 frente a la costa del Pacífico de México, se había convertido en tormenta tropical cuando llegó al sur de California el domingo, provocando fuertes lluvias por la tarde y la noche.

El sistema se convirtió en una tormenta postropical el lunes, moviéndose hacia el norte hacia Nevada. Se esperaba que la lluvia disminuyera el lunes por la tarde en Los Ángeles.

