¿Dónde está el huracán Hilary? Aquí les mostramos su avance hacia el sur de California

Incluso pequeñas cantidades de lluvia serían raras para Los Ángeles en agosto, el mes más seco del año en la región.

Se espera que el sistema se debilite a una tormenta tropical una vez que toque aguas más frías, pero eso aún podría significar lluvias de verano inusuales e inundaciones en amplias partes del sur de California.

Luego, la tormenta perderá fuerza a medida que se acerque al sur de California y la velocidad del viento disminuirá de 120 mph el sábado temprano a 70 mph el domingo por la noche y 40 mph el lunes por la noche.

Actualización del viernes por la mañana

Hilary se convirtió en un huracán de categoría 4 el viernes por la mañana. El poderoso sistema estaba a unas 100 millas al sur de la isla Socorro en México y a unas 400 millas al sur de Cabo San Lucas en el extremo sur de la península de Baja California, según un aviso de las 5 a.m. del Centro Nacional de Huracanes.

El sistema sigue en camino de convertirse en tormenta tropical cuando se acerque al sur de California. Se esperan precipitaciones totales de 3 a 6 pulgadas y cantidades aisladas de hasta 10 pulgadas en partes del sur de California.

El centro del huracán se movía hacia el oeste-noroeste a unas 13 mph con vientos máximos sostenidos de unas 145 mph.

El mapa a continuación muestra dónde caerán las lluvias con el paso del huracán Hilary.

Consulte las actualizaciones en vivo sobre la fuerza y la ubicación de la tormenta a continuación.

Actualización del jueves

This map was updated at 5 a.m. Friday.

El jueves temprano, Hilary estaba a más de 1,000 millas de Los Ángeles, muy lejos de la costa suroeste de México.

El jueves por la tarde, el sistema se fortaleció a un huracán de categoría 2 frente a la costa del Pacífico de México, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 14 mph con vientos máximos sostenidos de alrededor de 105 mph.

Estaba a unas 500 millas al sur-sureste de Los Cabos en el extremo sur de la península de Baja California.

Por la tarde, la tormenta ascendió a huracán de categoría 3 y se movía hacia el oeste-noroeste a 14 mph con vientos de hasta 120 mph.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.