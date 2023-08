Inundaciones causan desprendimiento de rocas en montañas del condado de San Bernardino

Las fuertes lluvias de una rara tormenta tropical en el sur de California provocaron lodo y deslizamientos de rocas el domingo que bloquearon las carreteras en las comunidades montañosas del condado de San Bernardino.

En Forest Falls, una ola de rocas y grandes ramas de árboles arrasó la ladera de una colina y llegó a una carretera cerca de una estación de bomberos. Se puede escuchar un estruendo profundo y aterrador en el video de la diapositiva que muestra a las personas corriendo por seguridad.

El área estaba bajo una orden de evacuación cuando la tormenta tropical Hilary azotó a la comunidad con lluvia durante todo el domingo y durante la noche.

El agua ha inundado varias calles y ha causado daños a algunas casas. Autos quedaron atrapados en el lodo.

En Oak Glen, el agua se precipitó cuesta abajo y envió una ola de escombros y lodo a través de una carretera cerca de Oak Glen Steakhouse and Saloon. No quedó claro de inmediato si el restaurante sufrió daños.

El negocio fue dañado por otro deslizamiento de lodo hace aproximadamente un año.

La primera tormenta tropical que golpeó el sur de California en 84 años entregó récords de lluvia el domingo durante lo que suele ser el mes más seco del año en la región. Hilary dejó caer más de la mitad del promedio anual de lluvia en algunas áreas.

No se reportaron heridos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.