Emiten alerta de clima frío para el condado de Los Ángeles

Un frente frío se desplaza hacia el sur de California esta semana a medida que las temperaturas caen en picado, los vientos aumentan y una tormenta azota la región.

La mayor parte del área puede esperar cielos al menos parcialmente soleados el lunes antes de que entre el sistema de clima invernal. La lluvia y la nieve en las comunidades montañosas terminarán temprano antes de un día fresco.

Los máximos superarán el lunes en los bajos 60 para la mayoría de las áreas. Ese es un marcado contraste con respecto a hace una semana, cuando el sur de California registró máximos en los 70 y por encima de los 80.

El martes, es posible lluvia ligera en la mañana, pero solo alrededor de 0.10 pulgadas.

Los niveles de nieve bajarán a 2,000 pies. Son posibles ráfagas de hasta 80 mph en las montañas con vientos máximos de hasta 60 mph en los valles y a lo largo de la costa.

Las bajas temperaturas se sumergirán en los años 30 y 40 en los valles y en la costa.

Se emitió una alerta de clima frío para varias partes del condado de Los Ángeles.

El aviso está vigente para los siguientes lugares, donde se espera que las temperaturas durante la noche estén cerca o por debajo de los 32 grados:

Valle de Santa : Clarita, martes a viernes

: Clarita, martes a viernes Mount Wilson : de lunes a viernes

: de lunes a viernes San Gabriel : martes a jueves

: martes a jueves Pomona : martes a jueves

: martes a jueves Woodland Hills : de martes a jueves

: de martes a jueves Burbank : miércoles a jueves

: miércoles a jueves Centro de Los Ángeles : miércoles

: miércoles Malibú: jueves

