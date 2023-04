Estas son las ráfagas de viento máximas que se sintieron en el sur de California

Fuertes vientos rugieron a través del sur de California el lunes con ráfagas máximas que superaron las 50 mph en varias áreas.

Se registró una ráfaga máxima de 70 mph el lunes, justo antes de las 6 p.m., en el Aeropuerto Whiteman de Pacoima. En el Valle de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, se registró una ráfaga máxima de 69 en Saugus, alrededor de las 4 p.m.

Estas son algunas de las ráfagas más fuertes reportadas desde la madrugada del lunes en el sur de California.

Sycamore Canyon (montañas del condado de Ventura): 73 mph

(montañas del condado de Ventura): 73 mph Pacoima : 70 mph

: 70 mph Saugus : 69 mph

: 69 mph Isla Santa Cruz : 66 mph

: 66 mph Saugus : 65 mph

: 65 mph Pacoima : 62 mph

: 62 mph South San Clemente Island : 59 mph

: 59 mph Deer Creek Canyon (montañas de Santa Mónica): 57 mph

(montañas de Santa Mónica): 57 mph Camp Nine (Montañas de San Gabriel): 59 mph

(Montañas de San Gabriel): 59 mph Magic Mountain Truck Trail : 57 mph

: 57 mph Whitaker Peak (corredor de la autopista 5): 55 mph

(corredor de la autopista 5): 55 mph Newhall Pass : 52 mph

: 52 mph Vertedero de Whittier : 43 mph

: 43 mph LAX : 43 mph

: 43 mph Aeropuerto de Hollywood Burbank : 41 mph

: 41 mph Manhattan Beach : 40 mph

: 40 mph Aeropuerto de Van Nuys: 39 mph

En Sherman Oaks, un árbol se astilló cuando estaba a punto de caer sobre un complejo de apartamentos el lunes por la tarde. El árbol estaba sostenido por la rama de otro árbol, evitando que las ramas atravesaran el techo del edificio de apartamentos.

No se reportaron heridos. Una docena de residentes fueron evacuados.

En San Gabriel, un árbol cayó sobre una casa, dañando las líneas eléctricas y el techo de la casa. No se reportaron heridos.

Un aviso de viento permanece vigente el martes para las comunidades al norte de Los Ángeles, incluida Santa Clarita. Las temperaturas serán unos 10 grados más bajas que el lunes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.