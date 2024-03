Lluvias de febrero: esta es la cantidad de agua pluvial que se capturó en Los Ángeles

Según el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP), se capturaron más de 13.5 mil millones de galones de aguas pluviales durante los días de lluvias históricas de febrero en Los Ángeles.

Eso está mucho más allá de los 8.400 mil millones de galones capturados en febrero de 2023. Las tormentas alimentadas por ríos atmosféricos a medida que avanzaban sobre el Océano Pacífico provocaron precipitaciones récord en Los Ángeles durante varios días.

Según el LADWP, los 13.5 mil millones de galones de agua son suficientes para abastecer a casi 165,000 hogares durante un año. Es el equivalente a llenar más de 20,000 piscinas olímpicas.

El agua de tormenta capturada antes de llegar al Pacífico se purifica y se reutiliza como una de varias fuentes de agua en Los Ángeles.

El Acueducto de Los Ángeles, construido en 1913, trae agua desde la Sierra Oriental. El acueducto, que depende de la gravedad en lugar de estaciones de bombeo, se extiende por más de 230 millas desde el valle de Owens hasta Los Ángeles.

El LADWP también compra agua del río Colorado y del State Water Project, un sistema que suministra agua a todo el estado. El agua subterránea almacenada bajo Los Ángeles en acuíferos naturales y las aguas residuales recicladas también forman parte del suministro de la ciudad.

Las históricas tormentas llegaron cuando faltaba más de un mes para el inicio de la temporada de lluvias en California y trajeron la lluvia muy necesaria luego de un comienzo seco del invierno. Incluso el Parque Nacional del Valle de la Muerte tiene un lago lo suficientemente grande como para practicar kayak.

La vital capa de nieve de Sierra Nevada, que normalmente suministra alrededor del 30% del agua de California cuando se derrite, también se ha recuperado después de un comienzo sombrío.

