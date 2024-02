Vea los totales históricos de precipitaciones de febrero en lo que va del mes en Los Ángeles

Lo que debes saber La última tormenta elevó a febrero de 2024 al cuarto lugar en la lista de los febreros más húmedos registrados en el centro de Los Ángeles.

Febrero de 2024 ocupa el puesto número 7 en la lista de los meses calendario más húmedos registrados en el centro de Los Ángeles.

Y hay otra tormenta invernal en el pronóstico del sur de California.

Febrero de 2024 sigue dejando su huella en los libros de récords de precipitaciones del sur de California.

La última tormenta que empapó la región convirtió este febrero en el cuarto más lluvioso registrado en el centro de Los Ángeles. Hasta el miércoles por la mañana, el centro de Los Ángeles había recibido 12.56 pulgadas de lluvia en lo que va del mes.

Eso está a poco más de una pulgada del febrero más húmedo registrado en el centro de Los Ángeles de 13.68 pulgadas establecido en 1998.

Este febrero ocupa el puesto número 7 en la lista de meses calendario más lluviosos en el centro de Los Ángeles, empatado con febrero de 1995. Es el mes más lluvioso en 26 años.

El mes más lluvioso jamás registrado en el centro de Los Ángeles fue diciembre de 1889, cuando los registros muestran la asombrosa cantidad de 15.80 pulgadas de lluvia.

El centro de Los Ángeles recibió 1.99 pulgadas de lluvia debido a la última tormenta, que generó aguaceros el lunes, martes y la madrugada del miércoles. El sistema se está alejando del condado de Los Ángeles, pero se espera que otra tormenta el domingo y el lunes se sume a los totales históricos de precipitaciones de la región.

Las lluvias de tres días se suman a una tormenta a principios de febrero que trajo días de clima húmedo al sur de California y rompió varios récords de lluvia.

En otras partes de Los Ángeles, este mes se reportaron 9.97 pulgadas de lluvia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Eso hace que este febrero sea el séptimo más lluvioso en el aeropuerto desde 1944. El febrero más lluvioso en LAX fue en 1998 con 13.79 pulgadas de lluvia.

En el aeropuerto de Long Beach, este mes se registraron 11.88 pulgadas de lluvia, lo que lo convierte en el segundo febrero más lluvioso desde 1958. El febrero más lluvioso de todos los tiempos en el aeropuerto fue 1998 con 12.09 pulgadas. Es el tercer mes más lluvioso registrado en el aeropuerto.

En el aeropuerto de Hollywood Burbank, febrero ha arrojado 11.55 pulgadas de lluvia. Ocupa el sexto lugar en la lista de los febreros más húmedos, apenas 4 pulgadas menos que el récord de lluvia mensual de 15.52 pulgadas en 1998.

Las tormentas saturaron las laderas y provocaron varios deslizamientos de tierra dañinos alrededor de Los Ángeles, incluso a lo largo de Mulholland Drive y en vecindarios cercanos.

