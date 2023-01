Escuela ofrece técnicas de meditación a sus estudiantes para aliviar el estrés

El estrés y las preocupaciones de la vida diaria de los adultos pueden afectar a otros miembros de la familia, especialmente a los niños.

Es por ello que una escuela primaria en Los Ángeles decidió ofrecer una herramienta muy valiosa para ayudar a sus estudiantes: la meditación.

La maestra Esmeralda Reynaga enseña a sus estudiantes de tercer grado a practicar la meditación Un ejercicio diario, de tan solo 10 minutos, les ayuda a controlar sus niveles de estrés.

“Lo trajimos porque empezamos a notar que los estudiantes se sentían muy ansiosos más que antes, que en la pandemia”, dice Reynaga, maestra en la Escuela Primaria Valor Academy.

Reynaga ha designado un área en su salón de clases donde los estudiantes pueden acudir a liberar sus emociones. Los alumnos expresan su enojo, alegría o tristeza mediante colores mediante juegos de destreza que los ayudan a aliviar esa carga emocional.

Cuando dicen que sienten de color “amarillo”, por ejemplo, significa que ese dia estab felices.

“Me relajo un poco porque a veces estoy asustado o creo que no lo voy hacer muy bien”, dice Anderson García.

Los padres de los estudiantes han comenzado a ver los resultados de esta técnica.

“Me dice, ‘mamá hoy me siento de color rojo, me siento enojado, estoy estresado por la tarea, me voy a sentar en una esquina y voy a respirar profundo’”, dice Norma Aguilar, madre de un estudiante que utiliza esta tecnica en casa.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría, los niños registran altos niveles de estrés por motivos escolares o familiares.

En el caso de la Escuela Primaria Valor Academy, algunos padres de familia han visto los cambios positivos que sus hijos han obtenido desde que practican meditación. Y el ejemplo que los menores también les están dando a sus padres al practicar la meditación es sorprendente.

“Para mi es un gran ejemplo que me ayuda a relajarme, a saber tomar las emociones poco a poco, saber identificarlas y calmar las emociones”, dice Aguilar.

El simple acto de enseñarles a los niños a detenerse cuando están sintiendo alguna emoción negativa y ayudarles a saber cómo respirar, podría ser uno de los habitos mas preciados que los padres podrían proporcionarle a sus hijos.