Programa de nutrición para combatir la obesidad infantil

Ante el alto índice de obesidad infantil del condado de Orange, varias organizaciones han formado una coalición para ofrecer clases de nutrición a las familias.

Para ello, la Facultad de Medicina de UCI, la ciudad de Anaheim y el programa de bienestar infantil Kid Healthy unieron fuerzas para traer a comunidades del condado de Orange varias sesiones alimenticias.

“Es una serie de ocho clases que trae educación y de nutrición para nuestra comunidad”, destaca Rocío de León Molina, directora del Centro de Recursos Familiares del Parque Ponderosa.

La coach de nutrición Nancy Victoria nos enseña a preparar unos deliciosos dulces saludables para los más pequeños de la casa.

“Y es una buena oportunidad para poder tener estos programas para que todos aprendamos maneras de mejorar nuestra dieta”.

En este programa, estudiantes de medicina de la Universidad de California Irvine (UCI) se han convertido en maestros de nutrición para combatir una inquietud en sus comunidades: la obesidad infantil.

“Estamos viendo altos casos de obesidad en la niñez y vemos que, en el futuro, esto causa complicaciones”, dice Sylvana Marquina, estudiante de medicina en UCI.

Foros informativos bilingües en persona se llevarán a cabo hasta noviembre en la sede del centro, ubicado en el 320 E. Orangewood Ave., Anaheim, CA 92802.

“Para participar es solamente venir al centro”, dice De Leon Molina. “Las clases son el tercer jueves de cada mes.Todo es gratuito para el público y es nomas venir y eso es suficiente”.

Las clases se llevan a cabo los jueves, a las 10 a.m. Pero, para quienes no pueden asistir, las clases son virtuales, via Zoom y quedarán grabadas en la plataforma de Youtube y la página web del programa.

La página web también tiene varias recetas y otros servicios de empoderamiento y bienestar para padres.

“Es importante estar en grupo, con otras mamás, otros padres que también tienen esa misma meta” dice Marquina. “Porque una familia haciéndolo solo, es difícil”