Camiones de comida ofrecerán un nuevo menú a estudiantes del LAUSD 

Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) pronto podrán realizar pedidos en camiones de comida gracias a un próximo lanzamiento.

El superintendente Alberto Carvalho anunció el viernes que cuatro camiones de comida viajarán de escuela en escuela durante todo el año para atender a los estudiantes de una nueva manera. Los elementos del menú pretenden ser diversos y las comidas se cocinarán en el camión.

“Al traer innovación de una manera interesante, traer nuevos productos alimenticios que sean nutritivos, saludables y culturalmente relevantes para la comunidad de estudiantes a la que servimos, eso ayudará a nuestros estudiantes”, dijo Carvalho. “ eso es lo que estamos haciendo con este camión de comida".

Arte culinario y mecánica automotriz son algunos de los programas que los estudiantes tendrán como opción para su aprendizaje.

Los platos variarán desde tacos coreanos, nachos, tacos de carnitas y más, y tendrán influencia de varias culturas para reflejar la diversidad de los estudiantes de Los Ángeles.

“Ahora estarán ansiosos por almorzar porque les servirán comida deliciosa, deliciosa y, sí, culturalmente relevante”, dijo Rocio Rivas, miembro de la junta directiva del LAUSD. “Alimentos que tu familia come en casa, que pueden ser coreanos, tailandeses o mexicanos”.

Dado que LAUSD presta servicios en cuatro regiones, cuatro camiones de comida viajarán por toda la ciudad para atender a cientos de estudiantes.

“En cuanto a capacidad, estos camiones podrán entregar comidas cocinadas, elaboradas en el camión, a 400 estudiantes, 400 adultos, no sólo en escuelas sino también en eventos especiales en toda nuestra comunidad”, dijo Carvalho.

Hasta el momento, el primer camión de comida está listo para recorrer la ciudad. La organización sin fines de lucro No Kid Hungry y su director de programa, Tommy Lee, cubrieron el 80% de los recursos para hacer posible el camión de comida. El 20% restante lo pagó el Departamento de Educación de California.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.